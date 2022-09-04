Песков: Европа заплатит за свои ошибки

Песков: Европа заплатит за свои ошибки в отношениях с Россией

04 сентября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Европа сделала слишком много ошибок, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европе придется заплатить за свои многочисленные ошибки, как минимум, выходом из зоны комфорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова [президента Франции Эммануэля] Макрона, что эта эпоха [изобилия] заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придется за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Страны Запада значительно увеличили военную помощь украинской армии и усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса. Результатом антироссийской кампании Запада стал сильнейший энергетический кризис и резкий скачок инфляции. Французский лидер отмечал, что сейчас Европа переживает «конец эпохи изобилия» ресурсов и технологий.

Европе придется заплатить за свои многочисленные ошибки, как минимум, выходом из зоны комфорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова [президента Франции Эммануэля] Макрона, что эта эпоха [изобилия] заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придется за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Страны Запада значительно увеличили военную помощь украинской армии и усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по освобождению Донбасса. Результатом антироссийской кампании Запада стал сильнейший энергетический кризис и резкий скачок инфляции. Французский лидер отмечал, что сейчас Европа переживает «конец эпохи изобилия» ресурсов и технологий.