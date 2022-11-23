Киев предупредил Европу об отключении газа после ударов РФ по энергообъектам Украины

24 ноября 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Европа рискует остаться без газа из-за ударов РФ по инфраструктуре Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа рискует полностью лишиться российского газа из-за ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом предупредил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. «Атака России на газодобывающие и электрические сети Украины может нарушить транзит», — предположил Макогон, передает Bloomberg. «Ситуация сложная, но под контролем. Мы стараемся быстро восстановить все повреждения», — добавил он. Отмечается, что сегодня западноевропейские страны могут получать российскую нефть только через Украину. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Российские войска начали наносить удары по стратегическим ударам на украинской территории после подрыва ВСУ Крымского моста 8 октября. Ранее, 23 ноября, силы РФ провели очередную ракетную атаку по инфраструктуре Украины. Ракетные взрывы начали фиксировать к 15:17 дня (по мск).

Европа рискует полностью лишиться российского газа из-за ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом предупредил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. «Атака России на газодобывающие и электрические сети Украины может нарушить транзит», — предположил Макогон, передает Bloomberg. «Ситуация сложная, но под контролем. Мы стараемся быстро восстановить все повреждения», — добавил он. Отмечается, что сегодня западноевропейские страны могут получать российскую нефть только через Украину. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Российские войска начали наносить удары по стратегическим ударам на украинской территории после подрыва ВСУ Крымского моста 8 октября. Ранее, 23 ноября, силы РФ провели очередную ракетную атаку по инфраструктуре Украины. Ракетные взрывы начали фиксировать к 15:17 дня (по мск).