23 ноября 2022

Киев предупредил Европу об отключении газа после ударов РФ по энергообъектам Украины

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Европа рискует остаться без газа из-за ударов РФ по инфраструктуре Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европа рискует полностью лишиться российского газа из-за ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом предупредил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«Атака России на газодобывающие и электрические сети Украины может нарушить транзит», — предположил Макогон, передает Bloomberg. «Ситуация сложная, но под контролем. Мы стараемся быстро восстановить все повреждения», — добавил он. Отмечается, что сегодня западноевропейские страны могут получать российскую нефть только через Украину.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Российские войска начали наносить удары по стратегическим ударам на украинской территории после подрыва ВСУ Крымского моста 8 октября. Ранее, 23 ноября, силы РФ провели очередную ракетную атаку по инфраструктуре Украины. Ракетные взрывы начали фиксировать к 15:17 дня (по мск).

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Европа рискует полностью лишиться российского газа из-за ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом предупредил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. «Атака России на газодобывающие и электрические сети Украины может нарушить транзит», — предположил Макогон, передает Bloomberg. «Ситуация сложная, но под контролем. Мы стараемся быстро восстановить все повреждения», — добавил он. Отмечается, что сегодня западноевропейские страны могут получать российскую нефть только через Украину. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. Российские войска начали наносить удары по стратегическим ударам на украинской территории после подрыва ВСУ Крымского моста 8 октября. Ранее, 23 ноября, силы РФ провели очередную ракетную атаку по инфраструктуре Украины. Ракетные взрывы начали фиксировать к 15:17 дня (по мск).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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