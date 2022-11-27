27 ноября 2022
26 ноября 2022

В Челябинской области возник дефицит полицейских. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
За несколько месяцев рейтинг востребованности полицейских вырос в три раза Фото:

В Челябинской области оказались в дефиците полицейские. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, не все хотят служить в правоохранительных органах.

«Сейчас наиболее „дефицитными“ профессиями служащих являются полицейские. Также больше других работодатели ищут охранников и врачей-педиатров», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

Из рабочих профессий наиболее востребованными оказались арматурщик, слесарь по сборке металлоконструкций, и слесарь-электромонтажник. А бухгалтер, юрист и экономист продолжают демонстрировать низкий уровень востребованности в регионе.

В КСП пояснили, что мониторинг проводился из соотношения количества вакансий по профессиям к количеству состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность. Такой мониторинг позволяет сделать вывод, что в этом году Челябинская область находится на исторических минимумах по уровню безработицы.

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В Челябинской области оказались в дефиците полицейские. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, не все хотят служить в правоохранительных органах. «Сейчас наиболее „дефицитными“ профессиями служащих являются полицейские. Также больше других работодатели ищут охранников и врачей-педиатров», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. Из рабочих профессий наиболее востребованными оказались арматурщик, слесарь по сборке металлоконструкций, и слесарь-электромонтажник. А бухгалтер, юрист и экономист продолжают демонстрировать низкий уровень востребованности в регионе. В КСП пояснили, что мониторинг проводился из соотношения количества вакансий по профессиям к количеству состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность. Такой мониторинг позволяет сделать вывод, что в этом году Челябинская область находится на исторических минимумах по уровню безработицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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