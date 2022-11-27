За несколько месяцев рейтинг востребованности полицейских вырос в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области оказались в дефиците полицейские. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, не все хотят служить в правоохранительных органах.

«Сейчас наиболее „дефицитными“ профессиями служащих являются полицейские. Также больше других работодатели ищут охранников и врачей-педиатров», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

Из рабочих профессий наиболее востребованными оказались арматурщик, слесарь по сборке металлоконструкций, и слесарь-электромонтажник. А бухгалтер, юрист и экономист продолжают демонстрировать низкий уровень востребованности в регионе.

В КСП пояснили, что мониторинг проводился из соотношения количества вакансий по профессиям к количеству состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность. Такой мониторинг позволяет сделать вывод, что в этом году Челябинская область находится на исторических минимумах по уровню безработицы.