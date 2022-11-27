27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Предприниматель из ЯНАО завышал цену на социально значимые продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, торговля, молочные продукты, продуктовые полки, гастраном
Предприниматель на 14% завысил цену на яйцо и чай Фото:

Прокуратура в Губкинском (ЯНАО) выявила завышение цен на социально значимые продукты в магазине «Ямал Пурпе». Об этом сообщили на официальном сайте надзорного ведомства.

«Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине „Ямал Пурпе“ были допущены на 14% завышение цен на яйцо и чай», — сообщается в прокуратуре. Было возбуждено административное дело.

Нарушения устранили. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате прокурорской проверки была снижена стоимость бензина в Надымском районе. Стоимость топлива превышала средние розничные цены почти на 3%.

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Прокуратура в Губкинском (ЯНАО) выявила завышение цен на социально значимые продукты в магазине «Ямал Пурпе». Об этом сообщили на официальном сайте надзорного ведомства. «Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине „Ямал Пурпе“ были допущены на 14% завышение цен на яйцо и чай», — сообщается в прокуратуре. Было возбуждено административное дело. Нарушения устранили. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в результате прокурорской проверки была снижена стоимость бензина в Надымском районе. Стоимость топлива превышала средние розничные цены почти на 3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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