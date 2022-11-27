Предприниматель из ЯНАО завышал цену на социально значимые продукты

Предприниматель на 14% завысил цену на яйцо и чай
Прокуратура в Губкинском (ЯНАО) выявила завышение цен на социально значимые продукты в магазине «Ямал Пурпе». Об этом сообщили на официальном сайте надзорного ведомства.
«Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине „Ямал Пурпе“ были допущены на 14% завышение цен на яйцо и чай», — сообщается в прокуратуре. Было возбуждено административное дело.
Нарушения устранили. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате прокурорской проверки была снижена стоимость бензина в Надымском районе. Стоимость топлива превышала средние розничные цены почти на 3%.
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