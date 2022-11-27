Предприниматель из ЯНАО завышал цену на социально значимые продукты

28 ноября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Предприниматель на 14% завысил цену на яйцо и чай Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Прокуратура в Губкинском (ЯНАО) выявила завышение цен на социально значимые продукты в магазине «Ямал Пурпе». Об этом сообщили на официальном сайте надзорного ведомства. «Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине „Ямал Пурпе“ были допущены на 14% завышение цен на яйцо и чай», — сообщается в прокуратуре. Было возбуждено административное дело. Нарушения устранили. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в результате прокурорской проверки была снижена стоимость бензина в Надымском районе. Стоимость топлива превышала средние розничные цены почти на 3%.

Прокуратура в Губкинском (ЯНАО) выявила завышение цен на социально значимые продукты в магазине «Ямал Пурпе». Об этом сообщили на официальном сайте надзорного ведомства. «Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине „Ямал Пурпе“ были допущены на 14% завышение цен на яйцо и чай», — сообщается в прокуратуре. Было возбуждено административное дело. Нарушения устранили. Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в результате прокурорской проверки была снижена стоимость бензина в Надымском районе. Стоимость топлива превышала средние розничные цены почти на 3%.