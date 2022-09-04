В Надымском районе, благодаря прокурору, снизили стоимость бензина

Генпрокурор РФ Зайцев помог снизить стоимость бензина в Надымском районе

Предпринимателю ЯНАО — собственнику заправочных станций внесено представление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Надымского района (ЯНАО) пожаловалась на качество и стоимость бензина. В ходе прокурорской проверки стоимость была снижена до нормы. Об этом сообщается в telegram- канале прокуратуры ЯНАО.

«К заместителю Генерального прокурора России Сергею Зайцеву обратилась жительница ЯНАО с жалобой на реализацию некачественного топлива в поселке Пангоды Надымского района, а также завышение его стоимости. В ходе проверки установлен факт реализации автомобильного бензина и дизельного топлива с превышением массовой доли серы. Кроме того, выявлено, что стоимость реализуемого топлива почти на 3% превышала средние розничные цены на аналогичные товары по Надымскому району», — сказано в ведомстве.

Предпринимателю — собственнику заправочных станций внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, хозяйствующим субъектом проведена чистка резервуаров, после чего произведен повторный отбор проб, показавший, что нефтепродукты соответствуют нормативным требованиям. Кроме того, стоимость на нефтепродукты была снижена до нормативных показателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги литр бензина АИ-95 стоит на семь рублей дороже, чем в Салехарде. Годом ранее эта разница не превышала полутора рублей.