Рогов: Киев готовит широкомасштабное наступление на Запорожскую область

16 ноября 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

По его мнению, предпосылок для заморозки конфликта на данный момент нет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления на Запорожскую область до конца этого года. Об этом предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам, это вторая половина ноября, декабрь. […] Киевский режим к этому готовится, скапливая войска у наших границ», — сказал Рогов, передает РИА Новости. Говоря о заморозке конфликта, он отметил, что это возможно только в том случае, если российская армия нанесет ВСУ ряд существенных поражений. По словам Рогова, сейчас перед военные РФ должны привести своих противников в чувства и «погнать на Запад». Ранее взятый военнопленный командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Владимир Лепихин говорил о том, что ВСУ планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что данной информацией уже занимаются представители Минобороны РФ и спецслужбы.

Киевские власти намерены предпринять попытку широкомасштабного наступления на Запорожскую область до конца этого года. Об этом предупредил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам, это вторая половина ноября, декабрь. […] Киевский режим к этому готовится, скапливая войска у наших границ», — сказал Рогов, передает РИА Новости. Говоря о заморозке конфликта, он отметил, что это возможно только в том случае, если российская армия нанесет ВСУ ряд существенных поражений. По словам Рогова, сейчас перед военные РФ должны привести своих противников в чувства и «погнать на Запад». Ранее взятый военнопленный командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Владимир Лепихин говорил о том, что ВСУ планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что данной информацией уже занимаются представители Минобороны РФ и спецслужбы.