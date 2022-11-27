В пермском медуниверситете ждут документы о смене ректора

28 ноября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

В ПГМУ пока нет документов о смене ректора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский медицинский университет пока не получил документов о назначении на пост ректора Анны Благонравовой. О своем новом месте работы врач из Нижнего Новгорода в выходные сообщила в соцсетях, но в вузе информацию не комментируют. «В вузе пока не получали официальный документ о назначении госпожи Благонравовой. В данный момент до 30 ноября включительно обязанности ректора исполняет Наталья Минаева», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу вуза. 26 ноября Благонравова сообщила в соцсетях, что с 1 декабря будет руководить пермским медицинским университетом. Сейчас в качестве и. о. ректора во главе вуза стоит Наталья Минеева, но в конце ноября у нее заканчивается срок полномочий.

Пермский медицинский университет пока не получил документов о назначении на пост ректора Анны Благонравовой. О своем новом месте работы врач из Нижнего Новгорода в выходные сообщила в соцсетях, но в вузе информацию не комментируют. «В вузе пока не получали официальный документ о назначении госпожи Благонравовой. В данный момент до 30 ноября включительно обязанности ректора исполняет Наталья Минаева», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу вуза. 26 ноября Благонравова сообщила в соцсетях, что с 1 декабря будет руководить пермским медицинским университетом. Сейчас в качестве и. о. ректора во главе вуза стоит Наталья Минеева, но в конце ноября у нее заканчивается срок полномочий.