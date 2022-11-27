27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

В пермском медуниверситете ждут документы о смене ректора

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по физкультуре и спорту под председательством губернатора Максима Решетникова. Пермь, очки, политика, документы, бизнес
В ПГМУ пока нет документов о смене ректора Фото:

Пермский медицинский университет пока не получил документов о назначении на пост ректора Анны Благонравовой. О своем новом месте работы врач из Нижнего Новгорода в выходные сообщила в соцсетях, но в вузе информацию не комментируют.

«В вузе пока не получали официальный документ о назначении госпожи Благонравовой. В данный момент до 30 ноября включительно обязанности ректора исполняет Наталья Минаева», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу вуза.

26 ноября Благонравова сообщила в соцсетях, что с 1 декабря будет руководить пермским медицинским университетом. Сейчас в качестве и. о. ректора во главе вуза стоит Наталья Минеева, но в конце ноября у нее заканчивается срок полномочий.

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Пермский медицинский университет пока не получил документов о назначении на пост ректора Анны Благонравовой. О своем новом месте работы врач из Нижнего Новгорода в выходные сообщила в соцсетях, но в вузе информацию не комментируют. «В вузе пока не получали официальный документ о назначении госпожи Благонравовой. В данный момент до 30 ноября включительно обязанности ректора исполняет Наталья Минаева», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу вуза. 26 ноября Благонравова сообщила в соцсетях, что с 1 декабря будет руководить пермским медицинским университетом. Сейчас в качестве и. о. ректора во главе вуза стоит Наталья Минеева, но в конце ноября у нее заканчивается срок полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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