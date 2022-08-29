Омич устроил дебош в полете из Благовещенска в Екатеринбург

Самолет выполнял рейс из Благовещенска в Екатеринбург Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Наряд полиции вечером 29 августа встретил у трапа самолета в аэропорту Кольцово жителя Омска, который устроил дебош во время рейса из Благовещенска в Екатеринбург. Мужчина был пьян и выражался нецензурной бранью. Об этом URA.RU сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса „Благовещенск — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Прибывшие на место сотрудник установили жителя Омска, который во время полета находился в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью. Кроме того, во время полета мужчина курил в туалетной комнате», — сказано в сообщении. Дебошира доставили в дежурную часть и составили три административных протокола.

Ранее агентство писало, что пьяный тюменец устроил дебош в полете из Египта в Екатеринбург. Горе-туристу грозит штраф от 500 до тысячи рублей или арест на 15 суток.