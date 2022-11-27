Руководство спортшколы в ЯНАО незаконно уволило начальника безопасности

Спортшкола останется без наказания из-за истечения срока давности дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство ГАУ ЯНАО «Спортивная школа «Ямал» в Салехарде незаконно уволило начальника отдела безопасности в связи с оптимизацией штатного расписания. При этом, как сообщается на сайте мировых судей округа, дело прекратили в связи с истечением срока давности.

«Согласно приказу «Об оптимизации штатного расписания» ГАУ ЯНАО «Спортивная школа «Ямал» с 01.06.2021 была сокращена должность начальника отдела безопасности. На основании приказа от 15.06.2021 юридическое лицо в лице руководителя произвело увольнение сотрудника», — говорится в документах.

Отмечается, что ранее учреждение за аналогичное правонарушение уже привлекалось к ответственности. «Согласно постановлению замначальника отдела Государственной инспекции труда в ЯНАО Анны Чепур, спортшкола была признана виновной в совершении административного правонарушения. На нее наложили административный штраф в размере 30 000 рублей, поскольку школа, являясь юридическим лицом, незаконно уволила сотрудников», — отмечается в документе.

Однако в этот раз дело прекратили по истечению срока давности привлечения к ответственности. Директору спортшколы Дмитрию Зайцеву URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники спортшколы «Арктика» в районе Нового Уренгоя Коротчаево пожаловались на руководство. В анонимной жалобе они указали, что якобы директор учреждения Сергей Кух нарушает их трудовые права.