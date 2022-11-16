Главу спортшколы в ЯНАО обвинили в нарушении трудовых прав

Сергей Кух руководит спортивной школой с 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор муниципальной спортшколы «Арктика» в районе Нового Уренгоя Коротчаево (ЯНАО) Сергей Кух вместе со своей супругой Натальей, которая является специалистом по охране труда в учреждении, якобы нарушают трудовые права работников, из-за чего начались массовые увольнения. Об этом сообщается в жалобе одного из сотрудников, которая находится в распоряжении URA.RU.

«Прошу оказать помощь в разрешении вопроса о незаконно занимаемой должности директора спортивной школы „Арктика“ города Новый Уренгой, района Коротчаево — Кух Сергея Трофимовича, а также о несоответствии его занимаемой должности. На непонятных основаниях задним числом был продлен контракт руководителя сразу на два года вперед», — говорится в жалобе, якобы отправленной губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Кух занимает должность с 2018 года. В документе отмечено, что контракт с ним продлен с 2021 по 2023 год.

По словам автора жалобы, в коллективе напряженная обстановка, нарушаются трудовые права сотрудников. «В последние месяцы многие начали искать другое место работы и массово увольняться. Другие терпят, боясь остаться без работы. Неоднократно были порывы написать коллективную жалобу, но после предшествующих анонимных обращений в органы местного самоуправления, глядя, как все сходит с рук, уже перестали верить в их положительный исход», — добавил он.

Анонимный сотрудник отметил, что прокуратура уже проводила проверку в учреждении — якобы Кух устроил на должность кладовщика свою супругу, Наталью Кух. «По результатам проверки, супруга была уволена и вновь принята на должность специалиста по охране труда», — говорится в жалобе.

В администрации Нового Уренгоя агентству прокомментировали ситуацию. «Да, в администрацию поступило такое обращение, по данному факту проводится проверка по результатам которой будут приняты соответствующие меры», — ответили в ведомстве. В прокуратуру и правительство также был направлен запрос.