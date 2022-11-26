26 ноября 2022

Politico: обстановка в Киеве напоминает апокалипсис

Politico: в Киеве по ночам свет виден лишь в нескольких домах
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В Киеве не работает уличное освещение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстановка в Киеве на фоне отключения в городе электричества и водоснабжения напоминает апокалипсис. Об этом сообщает Politico.

«Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, когда уличное освещение выключено и лишь несколько домов, оборудованных генераторами, дают единственные пятна света», — пишет издание. Журналисты добавили, что из-за перебоев с водоснабжением жителям Украины также приходится наполнять свои ванны каждый раз, когда в трубах появляется вода. Так они могут «иметь под рукой воду для мытья» на случай ее следующего отключения.

Перебои с электричеством на всей территории Украины начались после ударов российской армии по системам энергетики страны. На фоне этого она столкнулась с нехваткой оборудования для работы энергосистем, передает телеканал 360. А минэнерго Украины сообщало о временном прекращении работы всех АЭС и половины ТЭС и ГЭС страны, отмечает Nation News. Для стабилизации ситуации киевскими властями были введены графики отключения электричества по всей стране.

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Обстановка в Киеве на фоне отключения в городе электричества и водоснабжения напоминает апокалипсис. Об этом сообщает Politico. «Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, когда уличное освещение выключено и лишь несколько домов, оборудованных генераторами, дают единственные пятна света», — пишет издание. Журналисты добавили, что из-за перебоев с водоснабжением жителям Украины также приходится наполнять свои ванны каждый раз, когда в трубах появляется вода. Так они могут «иметь под рукой воду для мытья» на случай ее следующего отключения. Перебои с электричеством на всей территории Украины начались после ударов российской армии по системам энергетики страны. На фоне этого она столкнулась с нехваткой оборудования для работы энергосистем, передает телеканал 360. А минэнерго Украины сообщало о временном прекращении работы всех АЭС и половины ТЭС и ГЭС страны, отмечает Nation News. Для стабилизации ситуации киевскими властями были введены графики отключения электричества по всей стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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