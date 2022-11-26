Politico: обстановка в Киеве напоминает апокалипсис

Politico: в Киеве по ночам свет виден лишь в нескольких домах

27 ноября 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

В Киеве не работает уличное освещение Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстановка в Киеве на фоне отключения в городе электричества и водоснабжения напоминает апокалипсис. Об этом сообщает Politico. «Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, когда уличное освещение выключено и лишь несколько домов, оборудованных генераторами, дают единственные пятна света», — пишет издание . Журналисты добавили, что из-за перебоев с водоснабжением жителям Украины также приходится наполнять свои ванны каждый раз, когда в трубах появляется вода. Так они могут «иметь под рукой воду для мытья» на случай ее следующего отключения. Перебои с электричеством на всей территории Украины начались после ударов российской армии по системам энергетики страны. На фоне этого она столкнулась с нехваткой оборудования для работы энергосистем, передает телеканал 360. А минэнерго Украины сообщало о временном прекращении работы всех АЭС и половины ТЭС и ГЭС страны, отмечает Nation News. Для стабилизации ситуации киевскими властями были введены графики отключения электричества по всей стране.

Обстановка в Киеве на фоне отключения в городе электричества и водоснабжения напоминает апокалипсис. Об этом сообщает Politico. «Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, когда уличное освещение выключено и лишь несколько домов, оборудованных генераторами, дают единственные пятна света», — пишет издание. Журналисты добавили, что из-за перебоев с водоснабжением жителям Украины также приходится наполнять свои ванны каждый раз, когда в трубах появляется вода. Так они могут «иметь под рукой воду для мытья» на случай ее следующего отключения. Перебои с электричеством на всей территории Украины начались после ударов российской армии по системам энергетики страны. На фоне этого она столкнулась с нехваткой оборудования для работы энергосистем, передает телеканал 360. А минэнерго Украины сообщало о временном прекращении работы всех АЭС и половины ТЭС и ГЭС страны, отмечает Nation News. Для стабилизации ситуации киевскими властями были введены графики отключения электричества по всей стране.