Курганский вуз разрабатывает проект для авиационного комплекса

Ученые КГУ разрабатывают технологию производства инструмента для авиационного и ракетно-космического комплекса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский государственный университет разрабатывает импортозамещающий проект под эгидой Уральского регионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Он позволит российским предприятиям авиационного и ракетно-космического оборонного комплекса снизить зависимость от импортного абразивного шлифовального инструмента, сохранив производительность и качество, сообщили в пресс-службе КГУ.

«Проект называется „Цифровые технологии при проектировании, производстве и эксплуатации монолитного лезвийного режущего, абразивного и алмазного шлифовального инструмента“. Все научно-исследовательские, опытно-конструкторские технологические работы выполняет Курганский государственный университет. Партнерами выступают ООО Научно-производственная фирма „ЭКСИ“ и ООО „Высокие технологии“», — рассказали в вузе.

По словам руководителя проекта профессора КГУ Владимира Курдюкова, разработки ученых позволят получить инструменты, которые по своим свойствам будут не хуже зарубежных аналогов. А это позволит увеличить на рынке долю инструмента отечественного производства. В рамках проекта представлено две линейки продуктов. Первая — это алмазный и абразивный инструмент, который используют предприятия авиационного комплекса. Вторая линейка продуктов — монолитный осевой режущий инструмент.

Согласно программе УМНОЦ, сейчас ведется работа над первой линейкой продуктов. Команда проекта находится на этапе формирования научной базы для разработки эффективной промышленной технологии изготовления инструмента. В вузе отмечают, что в среднесрочной перспективе ООО «ЭКСИ» начнет серийный выпуск импортозамещающего высокоструктурного шлифовального инструмента по технологии низкотемпературного обжига для предприятий авиационного и ракетно-космического оборонного комплекса.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня.