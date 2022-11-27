В Екатеринбурге сорван допрос соратника экс-вора в законе Трофы

Криминальный авторитет, связанный с экс-вором в законе Трофой, затягивает суд по своему делу

Криминального авторитета не могут допросить из-за болезни адвоката Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Адвокат криминального авторитета Ильи Р. (считается связанным с бывшим вором в законе Андреем Трофимовым — Трофой) срывает допрос подзащитного, чтобы оттянуть приговор за обман бизнесмена Евгения Пономарева, у которого украли пять миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«В день, когда должен был пройти допрос подсудимого, адвокат привел связанных с ним лиц, чтобы те выступили в защиту [Ильи Р.]. Правда, когда суд отказался включать их показания в дело и ушел на обед, адвокат сбежала и перестала выходить на связь», — рассказал собеседник агентства. Согласно картотеке суда, заседание три раза подряд переносилось из-за неявки защитника и, по мнению источника, будет перенесено в дальнейшем.

По его словам, адвокат Ильи Р. пытается затянуть дело, используя для этого процессуальные уловки. Кроме этого, защитник обращался в СМИ с целью обелить репутацию подсудимого. Уловки, по словам собеседника URA.RU, необходимы, чтобы как можно дольше оттягивать допрос, поскольку за ним последует лишь один этап до обвинительного приговора.

«Вина [Ильи Р.] доказывается итогами следственной работы. Были допрошены свидетели, проведены исследования. Адвокат знает, что аргументов у них не осталось, и делает последнее, что может, — увиливает», — подытожил инсайдер. По официальной информации, адвокат не может приехать на заседание из-за болезни.

Инцидент с участием Ильи Р. произошел в 2020 году в кафе «Оазис» у Шарташского рынка в Екатеринбурге. Там проходила встреча бизнесмена Евгения Пономарева с людьми, которыми оказались соратники Трофы, известные как Коршун и Художник. Они уговорили бизнесмена вложить пять миллионов в поставку сладостей в Дагестан, однако посреди сделки в кафе вошел Илья Р., забрал пакет с деньгами и скрылся. Ему грозит срок за мошенничество.