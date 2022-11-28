Политолог объяснил, почему не будет переговоров с Зеленским

Политолог Мартынов: Россия готова к переговорам с Украиной, но не к ужимкам Зеленского

28 ноября 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Несмотря на частые инициативы по поводу переговоров, не факт, что они состоятся, считает Мартынов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва готова к переговорам с Киевом, но не готова к ужимкам президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Действительно, Россия готова [к переговорам с Украиной], об этом неоднократно заявляли официальные представители Кремля. Но именно к переговорам, а не к идиотским ужимкам Зеленского», — передает слова Мартынова РИА Новости. Он также добавил, что инициативы о предоставлении Киеву места для дипломатического разрешения конфликта возникают часто. «Но это совершенно не означает, что переговоры состоятся», — сказал Мартынов. После начала спецоперации 24 февраля Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному разрешению конфликта с Украиной. Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил о готовности предоставить Киеву место для дипломатических бесед, сообщает MK.RU . Однако в Госдуме заявили, что переговоры с Зеленским невозможны, так как он является военным преступником, передает «Царьград».

Москва готова к переговорам с Киевом, но не готова к ужимкам президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Действительно, Россия готова [к переговорам с Украиной], об этом неоднократно заявляли официальные представители Кремля. Но именно к переговорам, а не к идиотским ужимкам Зеленского», — передает слова Мартынова РИА Новости. Он также добавил, что инициативы о предоставлении Киеву места для дипломатического разрешения конфликта возникают часто. «Но это совершенно не означает, что переговоры состоятся», — сказал Мартынов. После начала спецоперации 24 февраля Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному разрешению конфликта с Украиной. Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил о готовности предоставить Киеву место для дипломатических бесед, сообщает MK.RU. Однако в Госдуме заявили, что переговоры с Зеленским невозможны, так как он является военным преступником, передает «Царьград».