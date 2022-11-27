На трассе Екатеринбург — Пермь ввели новые ограничения

Реверсивное движение ввели на трассе Екатеринбург — Пермь
На трассе Екатеринбург — Пермь организовали реверсивное движение. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре».
«Реверсивное движение ввели на 231-м км трассы Екатеринбург — Пермь. Причина — ремонт, который ориентировочно продлится до марта 2023 года», — сказано в сообщении.
Ранее агентство сообщало, что движение на трассе М5 «Урал» между Челябинском и столицей Урала остановили на час. Ограничение вводилось в ночь на 23 августа. Причина — монтаж пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода.
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