На трассе Екатеринбург — Пермь ввели новые ограничения

Реверсивное движение ввели на 231-м километре трассы Екатеринбург — Пермь

28 ноября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Реверсивное движение ввели на трассе Екатеринбург — Пермь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Екатеринбург — Пермь организовали реверсивное движение. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». «Реверсивное движение ввели на 231-м км трассы Екатеринбург — Пермь. Причина — ремонт, который ориентировочно продлится до марта 2023 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что движение на трассе М5 «Урал» между Челябинском и столицей Урала остановили на час. Ограничение вводилось в ночь на 23 августа. Причина — монтаж пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода.

На трассе Екатеринбург — Пермь организовали реверсивное движение. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодоре». «Реверсивное движение ввели на 231-м км трассы Екатеринбург — Пермь. Причина — ремонт, который ориентировочно продлится до марта 2023 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что движение на трассе М5 «Урал» между Челябинском и столицей Урала остановили на час. Ограничение вводилось в ночь на 23 августа. Причина — монтаж пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода.