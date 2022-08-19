Трассу М-5 между Челябинском и Екатеринбургом перекроют на час

19 августа 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Машины между Челябинском и Екатеринбургом на час встанут возле Тюбука Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в районе Тюбука полностью остановят на час. Ограничение введут в ночь на 23 августа, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для монтажа пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода на трассе М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, на 112 км (в районе Тюбука) вводится временное ограничение в виде полной остановки транспорта. Участок будет закрыт для движения с 01:00 до 02:00 вторника, 23 августа», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Кроме того, той же ночью на 23 километре дороги М-5 «Урал» (возле поворота на Аргаяш) временно ограничат движение с 22:00 до 00:00 для замены провода на ЛЭП. Дорожники обещают, что полностью транспорт в этом месте остановят не больше чем на 15 минут.

Движение на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в районе Тюбука полностью остановят на час. Ограничение введут в ночь на 23 августа, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для монтажа пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода на трассе М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, на 112 км (в районе Тюбука) вводится временное ограничение в виде полной остановки транспорта. Участок будет закрыт для движения с 01:00 до 02:00 вторника, 23 августа», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Кроме того, той же ночью на 23 километре дороги М-5 «Урал» (возле поворота на Аргаяш) временно ограничат движение с 22:00 до 00:00 для замены провода на ЛЭП. Дорожники обещают, что полностью транспорт в этом месте остановят не больше чем на 15 минут.