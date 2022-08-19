Трассу М-5 между Челябинском и Екатеринбургом перекроют на час

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Машины между Челябинском и Екатеринбургом на час встанут возле Тюбука Фото:

Движение на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в районе Тюбука полностью остановят на час. Ограничение введут в ночь на 23 августа, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Для монтажа пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода на трассе М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, на 112 км (в районе Тюбука) вводится временное ограничение в виде полной остановки транспорта. Участок будет закрыт для движения с 01:00 до 02:00 вторника, 23 августа», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме того, той же ночью на 23 километре дороги М-5 «Урал» (возле поворота на Аргаяш) временно ограничат движение с 22:00 до 00:00 для замены провода на ЛЭП. Дорожники обещают, что полностью транспорт в этом месте остановят не больше чем на 15 минут.

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Движение на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом в районе Тюбука полностью остановят на час. Ограничение введут в ночь на 23 августа, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Для монтажа пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода на трассе М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, на 112 км (в районе Тюбука) вводится временное ограничение в виде полной остановки транспорта. Участок будет закрыт для движения с 01:00 до 02:00 вторника, 23 августа», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Кроме того, той же ночью на 23 километре дороги М-5 «Урал» (возле поворота на Аргаяш) временно ограничат движение с 22:00 до 00:00 для замены провода на ЛЭП. Дорожники обещают, что полностью транспорт в этом месте остановят не больше чем на 15 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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