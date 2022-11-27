Мужчина нанес шваброй множественные удары (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Шатровского муниципального округа Курганской области задержали за то, что он избил свою жительницу шваброй. От полученных травм женщина скончалась. Данная информация была размещена 28 ноября на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, находясь в нетрезвом состоянии в квартире, где проживал, обвиняемый взял на месте происшествия швабру и нанес своей сожительнице множественные удары в область головы, туловища и конечностей. Впоследствии от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, потерпевшая скончалась на месте происшествия», — указано в сообщении.

Мужчина спустя время сам сообщил о преступлении и признал факт причинения телесных повреждений. Суд постановил заключить мужчину под стражу. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление. Срок его заключения за то преступление истек в январе.