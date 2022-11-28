В челябинских клиниках стало работать больше медиков из-за рубежа

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К работе в больницах должны приступить 37 иностранных специалистов Фото:

В этом году в Челябинской области к работе впервые приступят 37 врачей и медицинских сестер, которые переехали работать в регион из-за рубежа. Об этом заявил 28 ноября замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.

«Впервые в этом году заработала совместная программа с главным управлением по труду и занятости населения по трудоустройству специалистов, пребывающих из-за рубежа. Провели индивидуальную работу с 37 врачами и медсестрами. 18 человек уже подтвердили свой диплом, прошли экзамен и трудоустроены в учреждения регионального минздрава. 14 человек находятся на рассмотрении в Росздравнадзоре», — сообщил замминистра на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».

Ванин отметил, что прибывшие из-за рубежа медики, это бывшие соотечественники, получившие образование еще во времена Советского Союза. Большинство из них владеет русским языком в совершенстве.

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В этом году в Челябинской области к работе впервые приступят 37 врачей и медицинских сестер, которые переехали работать в регион из-за рубежа. Об этом заявил 28 ноября замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. «Впервые в этом году заработала совместная программа с главным управлением по труду и занятости населения по трудоустройству специалистов, пребывающих из-за рубежа. Провели индивидуальную работу с 37 врачами и медсестрами. 18 человек уже подтвердили свой диплом, прошли экзамен и трудоустроены в учреждения регионального минздрава. 14 человек находятся на рассмотрении в Росздравнадзоре», — сообщил замминистра на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс». Ванин отметил, что прибывшие из-за рубежа медики, это бывшие соотечественники, получившие образование еще во времена Советского Союза. Большинство из них владеет русским языком в совершенстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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