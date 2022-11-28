В Челябинске ввели новую меру поддержки для жен мобилизованных

Жены мобилизованных жителей Челябинска получат выплаты в размере 15 тысяч рублей по решению главы областного центра Натальи Котовой. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
«По решению главы Челябинска Натальи Котовой для супругов мобилизованных горожан, состоящих на воинском учете в военкоматах города, назначена единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей. Новую меру поддержки утвердили депутаты городской думы», — пояснили в пресс-службе челябинской мэрии.
Управления соцзащиты населения уже ведут прием заявлений. Для оформления выплаты потребуется: копия документа, удостоверяющего личность заявителя; его СНИЛС; свидетельство о браке; документы, подтверждающие призыв по мобилизации и воинский учет в военном комиссариате Челябинска; выписка кредитной организации с реквизитами лицевого счета заявителя.
Если заявление подает законный представитель супруги мобилизованного, он должен будет представить доверенность. Получить консультацию и подать заявление можно в управлениях соцзащиты по месту жительства:
- Калининский район: ул. Шенкурская, 7-б (телефон 727-56-90);
- Курчатовский район: Комсомольский проспект, 107-А (телефон 731-51-01);
- Ленинский район: ул. Гагарина, 42-а (телефон 256-43-16);
- Металлургический район: ул. Дегтярева,49Б (телефон 735-85-99);
- Советский район: ул. Цвиллинга, 63 (телефон 261-86-24);
- Тракторозаводский район: ул. Артиллерийская, 109 (телефон 775-52-17);
- Центральный район: ул. Советская, 36 (телефон 263-65-93).
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