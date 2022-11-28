В Челябинске ввели новую меру поддержки для жен мобилизованных

Мэр Наталья Котова ввела 15-тысячные выплаты супругам мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Жены мобилизованных жителей Челябинска получат выплаты в размере 15 тысяч рублей по решению главы областного центра Натальи Котовой. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«По решению главы Челябинска Натальи Котовой для супругов мобилизованных горожан, состоящих на воинском учете в военкоматах города, назначена единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей. Новую меру поддержки утвердили депутаты городской думы», — пояснили в пресс-службе челябинской мэрии.

Управления соцзащиты населения уже ведут прием заявлений. Для оформления выплаты потребуется: копия документа, удостоверяющего личность заявителя; его СНИЛС; свидетельство о браке; документы, подтверждающие призыв по мобилизации и воинский учет в военном комиссариате Челябинска; выписка кредитной организации с реквизитами лицевого счета заявителя.

Если заявление подает законный представитель супруги мобилизованного, он должен будет представить доверенность. Получить консультацию и подать заявление можно в управлениях соцзащиты по месту жительства: