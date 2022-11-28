Сербский снайпер Деки: США хотят передать Украину в руки России

28 ноября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

США добивается того, чтобы Украина перешла России с озлобленным на нее населением, считает снайпер Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основная цель Запада в конфликте на Украине является передача украинского государства России в полностью разрушенном состоянии и с озлобленным населением. Об этом URA.RU сообщил сербский снайпер с позывным «Деки». «Основная цель США в этом конфликте — передать Украину в руки России. Но как передать — разваленной, уничтоженной в военном, инфраструктурном плане, с людьми, которые будут ненавидеть Россию», — рассказал снайпер. По его мнению, сейчас Украина еще не настолько разрушена и ослаблена для того, чтобы можно было разрешить украинским властям садиться за стол переговоров с Россией. Российские власти хорошо знают о планах США, поэтому Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по энергосистеме страны, не уничтожая города до основания. Экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен рассказал, как Вашингтон с 2014 года настраивал Украину на конфликт с Россией. Также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционную войну с РФ, извлекая из этого выгоду для себя, передает RT. В связи с этим европейские чиновники все чаще выражают недовольства действиями американских властей, сообщает «Национальная служба новостей».

Основная цель Запада в конфликте на Украине является передача украинского государства России в полностью разрушенном состоянии и с озлобленным населением. Об этом URA.RU сообщил сербский снайпер с позывным «Деки». «Основная цель США в этом конфликте — передать Украину в руки России. Но как передать — разваленной, уничтоженной в военном, инфраструктурном плане, с людьми, которые будут ненавидеть Россию», — рассказал снайпер. По его мнению, сейчас Украина еще не настолько разрушена и ослаблена для того, чтобы можно было разрешить украинским властям садиться за стол переговоров с Россией. Российские власти хорошо знают о планах США, поэтому Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по энергосистеме страны, не уничтожая города до основания. Экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен рассказал, как Вашингтон с 2014 года настраивал Украину на конфликт с Россией. Также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США втянули Европу в санкционную войну с РФ, извлекая из этого выгоду для себя, передает RT. В связи с этим европейские чиновники все чаще выражают недовольства действиями американских властей, сообщает «Национальная служба новостей».