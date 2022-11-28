США отрицают раскол в НАТО из-за Украины

Постпред США Смит не заметила никакого раскола в рядах НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Приверженность поддержке Украине не вызывает какого-либо раскола в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщила постпред США Джулианн Смит.
«Лично я не вижу никакого раскола в единстве альянса», — цитирует Смит РИА Новости. Она подчеркнула, что альянс в полном составе продолжает следовать линии по оказанию всяческой помощи украинскому государству и на ближайшей министерской сессии НАТО в Румынии выступит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который расскажет о том, в каком виде помощи нуждается Украина.
Ранее сообщалось, что Германия занимала достаточно сдержанную позицию по поводу введения антироссийских санкций. В Италии местные жители выходили с требованием прекращения участия их страны в «войне НАТО против России».