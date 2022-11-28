США отрицают раскол в НАТО из-за Украины

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Постпред США Смит не заметила никакого раскола в рядах НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приверженность поддержке Украине не вызывает какого-либо раскола в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщила постпред США Джулианн Смит.

«Лично я не вижу никакого раскола в единстве альянса», — цитирует Смит РИА Новости. Она подчеркнула, что альянс в полном составе продолжает следовать линии по оказанию всяческой помощи украинскому государству и на ближайшей министерской сессии НАТО в Румынии выступит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который расскажет о том, в каком виде помощи нуждается Украина.

Ранее сообщалось, что Германия занимала достаточно сдержанную позицию по поводу введения антироссийских санкций. В Италии местные жители выходили с требованием прекращения участия их страны в «войне НАТО против России».

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Приверженность поддержке Украине не вызывает какого-либо раскола в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщила постпред США Джулианн Смит. «Лично я не вижу никакого раскола в единстве альянса», — цитирует Смит РИА Новости. Она подчеркнула, что альянс в полном составе продолжает следовать линии по оказанию всяческой помощи украинскому государству и на ближайшей министерской сессии НАТО в Румынии выступит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который расскажет о том, в каком виде помощи нуждается Украина. Ранее сообщалось, что Германия занимала достаточно сдержанную позицию по поводу введения антироссийских санкций. В Италии местные жители выходили с требованием прекращения участия их страны в «войне НАТО против России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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