В Польше рассказали о расколе в НАТО из-за России

26 мая 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Позиция Германии по украинскому вопросу может расколоть НАТО, считают в СМИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сдержанная позиция Германии в отношении санкционных мер против России может привести к внутренним разногласиям в НАТО. Об этом рассказал профессор университета Яна Кохановского Павел Сорока. «Германия — очень важная страна НАТО, где дислоцированы самые крупные американские силы в Европе. Кроме того, они являются самой важной страной в Европейском Союзе. Поэтому такое поведение Германии имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса. Возможно, это не предательство, а создание очень серьезных разногласий, ослабляющих сплоченность альянса», — сказал Сорока в интервью польскому порталу Niezalezna. США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран-участниц Североатлантического альянса ввели масштабные антироссийские санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако позже в СМИ заявили о провале попытки изолировать Россию от международного сообщества при помощи беспрецедентного числа ограничений. Это связано с тем, что такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия поставили свои национальные интересы выше попыток США сделать Россию «изгоем».

Сдержанная позиция Германии в отношении санкционных мер против России может привести к внутренним разногласиям в НАТО. Об этом рассказал профессор университета Яна Кохановского Павел Сорока. «Германия — очень важная страна НАТО, где дислоцированы самые крупные американские силы в Европе. Кроме того, они являются самой важной страной в Европейском Союзе. Поэтому такое поведение Германии имеет огромные последствия для функционирования Североатлантического альянса. Возможно, это не предательство, а создание очень серьезных разногласий, ослабляющих сплоченность альянса», — сказал Сорока в интервью польскому порталу Niezalezna. США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран-участниц Североатлантического альянса ввели масштабные антироссийские санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако позже в СМИ заявили о провале попытки изолировать Россию от международного сообщества при помощи беспрецедентного числа ограничений. Это связано с тем, что такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия поставили свои национальные интересы выше попыток США сделать Россию «изгоем».