Итальянцы отказались быть соучастниками войны, которую НАТО хочет развязать против России

Итальянцы устроили митинги, связанные с поставками помощи на Украину и антироссийскими санкциями

16 октября 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Итальянцы устроили митинги против политики ЕС и НАТО Фото: pixabay.com новость из сюжета Переговоры России и НАТО Жители Италии вышли на митинги под лозунгом «НАТО и ЕС оставьте нас в покое». Итальянцы заявили, что они не собираются участвовать в «войне НАТО против России». «Мы не желаем быть соучастниками войны, которую НАТО хочет вести против России. Мы против такой политической линии и поэтому будем требовать выхода Италии из НАТО и прекращения поставок оружия Украине. Кроме того, мы продолжим сбор подписей за отмену антироссийских санкций», — передал президент ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзокателли РИА «Новости». Другой участник митинга — президент Международной ассоциации жертв терроризма Марко Фалвелла потребовал заблокировать поставку вооружений и денежных средств на Украину. По его мнению, помощь Киеву приведет лишь к «обогащению немногих и гибели многих других». Он подчеркнул, что «оружие и деньги — причина боли, страданий и голода». Фалвелла призвал власти страны заняться решением неотложных дел государства вместо того, чтобы поставлять оружие ВСУ. Экономический обозреватель The Washington Post в Белом доме Джефф Стейн рассказал о том, что между США и Европой произошел раскол из-за помощи Украине. Эксперт пояснил, что Америка оказывает сильное давление на ЕС в попытке увеличить военную помощь Украине. В ответ на это пресс-секретарь Еврокомиссии Нюйтс Верле решительно отвергла обвинение США в якобы недостаточной помощи Евросоюза.

Жители Италии вышли на митинги под лозунгом «НАТО и ЕС оставьте нас в покое». Итальянцы заявили, что они не собираются участвовать в «войне НАТО против России». «Мы не желаем быть соучастниками войны, которую НАТО хочет вести против России. Мы против такой политической линии и поэтому будем требовать выхода Италии из НАТО и прекращения поставок оружия Украине. Кроме того, мы продолжим сбор подписей за отмену антироссийских санкций», — передал президент ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзокателли РИА «Новости». Другой участник митинга — президент Международной ассоциации жертв терроризма Марко Фалвелла потребовал заблокировать поставку вооружений и денежных средств на Украину. По его мнению, помощь Киеву приведет лишь к «обогащению немногих и гибели многих других». Он подчеркнул, что «оружие и деньги — причина боли, страданий и голода». Фалвелла призвал власти страны заняться решением неотложных дел государства вместо того, чтобы поставлять оружие ВСУ. Экономический обозреватель The Washington Post в Белом доме Джефф Стейн рассказал о том, что между США и Европой произошел раскол из-за помощи Украине. Эксперт пояснил, что Америка оказывает сильное давление на ЕС в попытке увеличить военную помощь Украине. В ответ на это пресс-секретарь Еврокомиссии Нюйтс Верле решительно отвергла обвинение США в якобы недостаточной помощи Евросоюза.