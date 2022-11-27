Власти Сургута решили вопрос проблемной дороги с помощью нефтяников

28 ноября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Перенос строительства связан с несвоевременным выполнением проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Сургута построят проблемную дорогу к четвертой поликлинике благодаря соглашению с нефтяниками, которые выложили на магистрали асфальт. Изначально подрядчик мэрии сорвал сроки проектировки объекта, и строительство перенесли на следующий год, это грозило проекту удорожанием. Об этом заявил заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов на думском комитете по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. «В связи с ненадлежащим исполнением контракта проектировщиком положительное заключение госэкспертизы мы получили в августе. То есть с опозданием на три месяца. Мы понимали, что подрядчика по этому проекту мы получим только в октябре, и поэтому вынуждены были в связи с сезонностью данных работ перенести их на 2023 год. И, соответственно, средства бюджета на выполнение работ, которые были предусмотрены в 2022 году, мы переместили на 2023 год. Спасибо ПАО „Сургутнефтегаз“, что выполнили дорожное покрытие по данному проезду. Только дорогу без освещения и прилегающей территории. Сейчас силами УКС мы скорректируем проект, из которого будет исключено строительство дороги, и с новой сметой выйдем на торги», — сообщил Усов. Теперь чиновникам не придется тратиться на доработку проекта, а сокращение объемов работ благодаря нефтяникам поможет уложиться в выделенную сумму, не опасаясь удорожания материалов. Как сообщили в ПАО «Сургутнефтегаз», ежегодно они в рамках сотрудничества с округом выполняют работы по асфальтированию улиц города. «Это все делается в рамках сотрудничества с округом. И в основном асфальтирование коснулось тех участков, где базируется компания», — сообщили в пресс-службе ПАО «Сургутнефтегаз». Также в компании добавили, что в этом году на ремонт дорог в Сургуте было выделено 65 миллионов рублей. Отремонтировано 42 тысячи метров квадратных дорог. Также организация отремонтировала за свой счет автостоянку в сквере «Памяти чернобыльцам» и еще ряд других объектов. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Сургута заявили о нехватке денег на завершение городских долгостроев. На завершение требуется 12 миллиардов рублей, но этих денег в бюджете нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Сургута построят проблемную дорогу к четвертой поликлинике благодаря соглашению с нефтяниками, которые выложили на магистрали асфальт. Изначально подрядчик мэрии сорвал сроки проектировки объекта, и строительство перенесли на следующий год, это грозило проекту удорожанием. Об этом заявил заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов на думском комитете по городскому хозяйству, передает корреспондент URA.RU. «В связи с ненадлежащим исполнением контракта проектировщиком положительное заключение госэкспертизы мы получили в августе. То есть с опозданием на три месяца. Мы понимали, что подрядчика по этому проекту мы получим только в октябре, и поэтому вынуждены были в связи с сезонностью данных работ перенести их на 2023 год. И, соответственно, средства бюджета на выполнение работ, которые были предусмотрены в 2022 году, мы переместили на 2023 год. Спасибо ПАО „Сургутнефтегаз“, что выполнили дорожное покрытие по данному проезду. Только дорогу без освещения и прилегающей территории. Сейчас силами УКС мы скорректируем проект, из которого будет исключено строительство дороги, и с новой сметой выйдем на торги», — сообщил Усов. Теперь чиновникам не придется тратиться на доработку проекта, а сокращение объемов работ благодаря нефтяникам поможет уложиться в выделенную сумму, не опасаясь удорожания материалов. Как сообщили в ПАО «Сургутнефтегаз», ежегодно они в рамках сотрудничества с округом выполняют работы по асфальтированию улиц города. «Это все делается в рамках сотрудничества с округом. И в основном асфальтирование коснулось тех участков, где базируется компания», — сообщили в пресс-службе ПАО «Сургутнефтегаз». Также в компании добавили, что в этом году на ремонт дорог в Сургуте было выделено 65 миллионов рублей. Отремонтировано 42 тысячи метров квадратных дорог. Также организация отремонтировала за свой счет автостоянку в сквере «Памяти чернобыльцам» и еще ряд других объектов. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Сургута заявили о нехватке денег на завершение городских долгостроев. На завершение требуется 12 миллиардов рублей, но этих денег в бюджете нет.