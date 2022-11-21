В мэрии Сургута заявили о нехватке денег на завершение городских долгостроев

22 ноября 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

На завершение всех долгостроев Сургута необходимо почти 13 миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на завершение всех долгостроев потребуется свыше 12 миллиардов рублей, но этих денег в бюджете нет. На большое количество незавершенных строек обратила внимания прокуратура и потребовала от городской думы обеспечить финансированием все объекты незавершенного строительства. Об этом заявил заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов на заседании постоянного комитета думы Сургута по бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства при строительстве и содержании объектов незавершенного строительства в городе. С перечнем незавершенки прокуратура обратилась в думу с требованием обеспечить финансированием объекты, находящиеся на балансе администрации. В связи с большой капиталоемкостью только за счет местного бюджета, прямо скажем, не потянуть. Сумма потребностей составляет 12 миллиардов 860 миллионов рублей», — сообщил Усов. Как сообщили в прокуратуре округа, речь идет о 34 объектах незавершенного строительства. По данному факту прокурором города в адрес администрации уже направлено два преставления об устранении нарушений. Представители мэрии предложили депутатам решить вопрос несколькими способами. Часть объектов достраивать за счет местного бюджета в 2023—2025 годах, а некоторые провести в рамках финансирования по окружным и государственным программам. На крупные объекты, такие как недостроенное здание «Газпрома», деньги просить у окружных властей, а часть незавершенного строительства в мэрии предлагают списать. При этом чиновники уверили депутатов, что обращение прокуратуры не является обязательным к исполнению в кратчайшие сроки и удара по бюджету не будет. «В данном случае это требование не звучит как предписание к устранению. Просто прокуратура обращает внимание на очень большой объем незавершенного строительства, который нужно реализовывать. При выборе приоритетов, надо не забывать про те наработанные проектные материалы даже в ущерб каким-то новым проектам», — добавил Усов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО готовится серия пикетов из-за срыва строительства школы. В дело вмешалась прокуратура. Представители надзорного органа проверят законность концессионного соглашения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) на завершение всех долгостроев потребуется свыше 12 миллиардов рублей, но этих денег в бюджете нет. На большое количество незавершенных строек обратила внимания прокуратура и потребовала от городской думы обеспечить финансированием все объекты незавершенного строительства. Об этом заявил заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов на заседании постоянного комитета думы Сургута по бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства при строительстве и содержании объектов незавершенного строительства в городе. С перечнем незавершенки прокуратура обратилась в думу с требованием обеспечить финансированием объекты, находящиеся на балансе администрации. В связи с большой капиталоемкостью только за счет местного бюджета, прямо скажем, не потянуть. Сумма потребностей составляет 12 миллиардов 860 миллионов рублей», — сообщил Усов. Как сообщили в прокуратуре округа, речь идет о 34 объектах незавершенного строительства. По данному факту прокурором города в адрес администрации уже направлено два преставления об устранении нарушений. Представители мэрии предложили депутатам решить вопрос несколькими способами. Часть объектов достраивать за счет местного бюджета в 2023—2025 годах, а некоторые провести в рамках финансирования по окружным и государственным программам. На крупные объекты, такие как недостроенное здание «Газпрома», деньги просить у окружных властей, а часть незавершенного строительства в мэрии предлагают списать. При этом чиновники уверили депутатов, что обращение прокуратуры не является обязательным к исполнению в кратчайшие сроки и удара по бюджету не будет. «В данном случае это требование не звучит как предписание к устранению. Просто прокуратура обращает внимание на очень большой объем незавершенного строительства, который нужно реализовывать. При выборе приоритетов, надо не забывать про те наработанные проектные материалы даже в ущерб каким-то новым проектам», — добавил Усов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО готовится серия пикетов из-за срыва строительства школы. В дело вмешалась прокуратура. Представители надзорного органа проверят законность концессионного соглашения.