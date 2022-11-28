Свердловчанка потеряла младенца, рожая дома

В Североуральске (Свердловская область) многодетная женщина во время домашних родов потеряла младенца. Когда начались осложнения, женщина вызвала медиков. Однако спасти малыша не удалось. Об этом URA.RU сообщили в региональных управлениях СКР и МВД.
«Семья, в которой произошла данная трагедия, благополучная и полная. На учете в ПДН и иных структурах не состояла. Отец с матерью воспитывают троих детей. Когда родился ребенок, врачи попытались его спасти. Медики доставили малыша в ближайшую клинику, но спасти не смогли. Собранные по данному факту материалы полиция передала в региональный Следственный комитет», — отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
На данный момент проводится проверка. «По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение», — заявил представитель свердловского СКР Максим Чалков.
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