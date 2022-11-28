Челябинская область получит сотни миллионов на решение важного вопроса

Фонд ЖКХ перечислил деньги на покупку квартир челябинцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская область получит сотни миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом 28 ноября заявили в Фонде содействия и реформирования ЖКХ.

«28 ноября в рамках реализации проекта „Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда“ приняты решения о перечислении средств для переселения граждан Республики Марий Эл, Тверской и Челябинской областей. Средства пойдут на переселение граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», — говорится на сайте Фонда ЖКХ.

В Фонде отмечают, что общая сумма выделенных средств для трех регионов, в том числе и Челябинска, составит 683,36 млн. рублей. На эти деньги собственникам аварийного жилья будут приобретаться новые квартиры.