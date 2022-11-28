Украина начала импортировать электричество из Румынии

Украина в тестовом режиме импортировала из Румынии электроэнергию для проверки возможностей украинской энергетической системы. Об этом сообщили в «Энергетической компании Украины».
«АО „Энергетическая компания Украины“ 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировала некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии», — говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что мощность полученной электроэнергии составила 1 МВт. Данная электроэнергия призвана проверить возможности украинской системы в будущем работать с импортированной энергией из Европы.
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Украина в тестовом режиме импортировала из Румынии электроэнергию для проверки возможностей украинской энергетической системы. Об этом сообщили в «Энергетической компании Украины». «АО „Энергетическая компания Украины“ 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировала некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии», — говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что мощность полученной электроэнергии составила 1 МВт. Данная электроэнергия призвана проверить возможности украинской системы в будущем работать с импортированной энергией из Европы. Сегодня стало известно, что из-за множественных отключений электроэнергии на Украине жители Киева могут столкнуться с дефицитом хлебной продукции. В «Укрэнерго», 28 ноября, сообщали, что по всей стране начались аварийные отключения электроэнергии, передает RT. В столице Украины более половины абонентов находятся в статусе аварийного отключения, сообщает «Национальная служба новостей».