Экономист Канищев: платежи за коммунальные услуги в Европе вырастут до 10-20%

28 ноября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Чем холоднее температура воздуха, тем больше европейцы будут платить за коммунальные услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Коммунальные платежи в Европе этой зимой вырастут до 10-20%. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал директор научного центра «Ансельм», экономист Максим Канищев. «Чем больше топлива сжигается, тем больше будет платить среднестатистический немец. Температуру мы прогнозировать не можем, хотя у нас вроде глобальное похолодание, но я думаю, что до 10-20% платеж может вырасти», — сказал Максим Канищев. При этом, как отметил собеседник агентства, в сравнении с прошлой зимой, платежи за коммуналку в Европе вырастут значительно. «Насколько я знаю, по сравнению с прошлой зимой там платежи выросли не на 10-20%, а в разы. По крайней мере, в Италии, Великобритании выросло на десятки процентов. В любом случае платежи вырастут не на величину инфляции, а на существенный процент», — уточнил он. По словам экономиста, власти в странах Европы не смогут как-то повлиять на рост коммунальных услуг в краткосрочной перспективе. «Предпринять они могут мало что, потому что дешевого топлива найти на рынке нельзя. Они сами себе отрезают доступ к нему, поэтому в данной ситуации единственное, что они могут предпринять, это призвать к экономии, вкладываться в меры по энергоэффективности домов. Это единственное, что они будут делать», — заключил эксперт. Ранее газета Spiegel сообщила, что жители Германии столкнутся с массовым и резким повышением цен на электроэнергию в начале 2023 года. А депутаты и сотрудники Бундестага жалуются на холод в помещениях из-за экономии энергии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коммунальные платежи в Европе этой зимой вырастут до 10-20%. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал директор научного центра «Ансельм», экономист Максим Канищев. «Чем больше топлива сжигается, тем больше будет платить среднестатистический немец. Температуру мы прогнозировать не можем, хотя у нас вроде глобальное похолодание, но я думаю, что до 10-20% платеж может вырасти», — сказал Максим Канищев. При этом, как отметил собеседник агентства, в сравнении с прошлой зимой, платежи за коммуналку в Европе вырастут значительно. «Насколько я знаю, по сравнению с прошлой зимой там платежи выросли не на 10-20%, а в разы. По крайней мере, в Италии, Великобритании выросло на десятки процентов. В любом случае платежи вырастут не на величину инфляции, а на существенный процент», — уточнил он. По словам экономиста, власти в странах Европы не смогут как-то повлиять на рост коммунальных услуг в краткосрочной перспективе. «Предпринять они могут мало что, потому что дешевого топлива найти на рынке нельзя. Они сами себе отрезают доступ к нему, поэтому в данной ситуации единственное, что они могут предпринять, это призвать к экономии, вкладываться в меры по энергоэффективности домов. Это единственное, что они будут делать», — заключил эксперт. Ранее газета Spiegel сообщила, что жители Германии столкнутся с массовым и резким повышением цен на электроэнергию в начале 2023 года. А депутаты и сотрудники Бундестага жалуются на холод в помещениях из-за экономии энергии.