В ДНР прошла торжественная демобилизация студентов

28 ноября 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Мобилизованных студентов Донбасса вернули на учебу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Комсомольском (ДНР) прошла торжественная демобилизация студентов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Награждение демобилизованных прошло в ДК города Комсомольское, студентам вручили почетные грамоты, отметил журналист агентства. Демобилизованный студент рассказал, что не верил в случившееся. «Мне позвонили в феврале из техникума, что нужно прийти в военкомат. У нас из техникума забрали две группы. Я служил в Запорожье и Херсоне, мы часто перемещались. Было сложно морально, мы уставали. Мы не верили, что этот день [демобилизации] настанет», — сообщил Евгений в разговоре с URA.RU. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по конец октября в связи со спецоперацией на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил демобилизовать студентов Донбасса, которых призвали на фронт. Это связано с тем, что территория вошла в состав России, где от частичной мобилизации освобождены студенты очной, вечерней и очно-заочной форм обучения. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал справедливым поручение Путина. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что демобилизация не повлияет на боеспособность российской армии.

В Комсомольском (ДНР) прошла торжественная демобилизация студентов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Награждение демобилизованных прошло в ДК города Комсомольское, студентам вручили почетные грамоты, отметил журналист агентства. Демобилизованный студент рассказал, что не верил в случившееся. «Мне позвонили в феврале из техникума, что нужно прийти в военкомат. У нас из техникума забрали две группы. Я служил в Запорожье и Херсоне, мы часто перемещались. Было сложно морально, мы уставали. Мы не верили, что этот день [демобилизации] настанет», — сообщил Евгений в разговоре с URA.RU. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по конец октября в связи со спецоперацией на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил демобилизовать студентов Донбасса, которых призвали на фронт. Это связано с тем, что территория вошла в состав России, где от частичной мобилизации освобождены студенты очной, вечерней и очно-заочной форм обучения. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал справедливым поручение Путина. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что демобилизация не повлияет на боеспособность российской армии.