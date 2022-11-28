ООН: четыре тысячи мирных жителей погибли в Донбассе с начала спецоперации

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Мариуполь. Украина, донбасс, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
Чуть более 5 тысяч человек оказались ранеными, сообщили в ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За время конфликта на Украине, начиная с 24 февраля, на территории Донбасса погибло почти 4 тысяч мирных жителей и чуть более 5 тысяч оказались ранеными. Об этом сообщили в ООН.

«В Донецкой и Луганской областях насчитывается 3 962 убитых», — цитирует заявление организации РИА Новости. Число раненых мирных жителей в Донбассе равняется 5 390 человек.

Для уточнения данных, URA.RU направила запрос в администрации ДНР и ЛНР. На момент публикации комментарии не поступили.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Украинские националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

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За время конфликта на Украине, начиная с 24 февраля, на территории Донбасса погибло почти 4 тысяч мирных жителей и чуть более 5 тысяч оказались ранеными. Об этом сообщили в ООН. «В Донецкой и Луганской областях насчитывается 3 962 убитых», — цитирует заявление организации РИА Новости. Число раненых мирных жителей в Донбассе равняется 5 390 человек. Для уточнения данных, URA.RU направила запрос в администрации ДНР и ЛНР. На момент публикации комментарии не поступили. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита мирного населения Донбасса от геноцида. Украинские националисты регулярно наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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