Курганские власти рассказали о работах в новом экопарке

Курганские власти отчитались о работах в новом экопарке

Новый парк в Шадринске начали строить в этом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На площадке нового экопарка «Гагаринский» в Шадринске Курганской области появилось освещение, обустроили также дорожки для пешеходов. О работах на объекте рассказал глава города Антон Мокан в своем telegram-канале.

«На площадке для выгула собак в экопарке „Гагаринский“ подключили освещение. На первом этапе благоустройства обновили ограждение и установили тренажеры для дрессировки. Обустроили пешеходные дорожки», — написал Антон Мокан.

Он уточнил, что проект очень большой, поэтому работы будут выполнять в несколько этапов. «Уверен, что экопарк в будущем станет отличным местом для прогулок и отдыха горожан», — заключил глава Шадринска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске одобрили строительство экопарка «Гагаринский», где расположится площадка для выгула собак. Его название выбрали сами шадринцы в ходе электронного голосования. Главную задачу, которую ставили перед проектировщиками — сохранить местную природу. Помимо пешеходных, в парке появятся велодорожки, а также детские площадки.