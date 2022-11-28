28 ноября 2022
27 ноября 2022

Курганские власти рассказали о работах в новом экопарке

Курганские власти отчитались о работах в новом экопарке
© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шадринск. Курган, шадринск, город шадринск, пирамидальные тополя
Новый парк в Шадринске начали строить в этом году Фото:

На площадке нового экопарка «Гагаринский» в Шадринске Курганской области появилось освещение, обустроили также дорожки для пешеходов. О работах на объекте рассказал глава города Антон Мокан в своем telegram-канале.

«На площадке для выгула собак в экопарке „Гагаринский“ подключили освещение. На первом этапе благоустройства обновили ограждение и установили тренажеры для дрессировки. Обустроили пешеходные дорожки», — написал Антон Мокан.

Он уточнил, что проект очень большой, поэтому работы будут выполнять в несколько этапов. «Уверен, что экопарк в будущем станет отличным местом для прогулок и отдыха горожан», — заключил глава Шадринска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске одобрили строительство экопарка «Гагаринский», где расположится площадка для выгула собак. Его название выбрали сами шадринцы в ходе электронного голосования. Главную задачу, которую ставили перед проектировщиками — сохранить местную природу. Помимо пешеходных, в парке появятся велодорожки, а также детские площадки.

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На площадке нового экопарка «Гагаринский» в Шадринске Курганской области появилось освещение, обустроили также дорожки для пешеходов. О работах на объекте рассказал глава города Антон Мокан в своем telegram-канале. «На площадке для выгула собак в экопарке „Гагаринский“ подключили освещение. На первом этапе благоустройства обновили ограждение и установили тренажеры для дрессировки. Обустроили пешеходные дорожки», — написал Антон Мокан. Он уточнил, что проект очень большой, поэтому работы будут выполнять в несколько этапов. «Уверен, что экопарк в будущем станет отличным местом для прогулок и отдыха горожан», — заключил глава Шадринска. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске одобрили строительство экопарка «Гагаринский», где расположится площадка для выгула собак. Его название выбрали сами шадринцы в ходе электронного голосования. Главную задачу, которую ставили перед проектировщиками — сохранить местную природу. Помимо пешеходных, в парке появятся велодорожки, а также детские площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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