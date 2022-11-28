Эпидпорог по гриппу превышен в Челябинской области

Заболеваемость гриппом в регионе продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области к 20 ноября эпидемический порог по гриппу превышен более чем на 20%. Об этом сообщается в бюллетене НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

«Эпидемические пороги к 20 ноября были превышены на 20% и более в 25 из 61 города. Такие показатели зафиксированы в том числе в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Москве, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Челябинске и Чите», — пишут «Известия» со ссылкой на НИИ гриппа.

Медики уточняют, что заболеваемость гриппом и ОРВИ растет во всех возрастных категориях. Однако в больницы чаще всего попадают дети. Случаев госпитализации несовершеннолетних в текущем сезоне в 2,5 раза больше, чем в допандемийные годы. Чаще всего регистрируется заболеваемость штаммом гриппа А (H1N1, или свиной грипп).

Ранее сообщалось, что в Челябинской области врачи выявили первые случаи заболевания свиным и «гонконгским» гриппом. Прививки от этих инфекций сделали себе порядка 1 млн жителей региона.