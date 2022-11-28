По несанкционированному пешеходному переходу часто ходят пенсионеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана просят вернуть пешеходный переход по улице Коли Мяготина возле автобусной остановки «Гастроном». Курганцы сообщают, что это место популярно у пешеходов. Соответствующий пост размещен в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Верните пешеходный переход по Коли Мяготина (остановка Гастроном)! Или сделайте хотя бы напротив Сбербанка и Метрополиса. В этом месте люди постоянно перебегают дорогу», — указано в посте.

Пользователь соцсети Лариса Кадочникова уточнила в комментариях, что до ближайшего санкционированного перехода два квартала. «Без этого перехода дико неудобно. А люди, между прочим, все равно перебегают дорогу с опасностью для жизни, иногда очень долго ждут момента, бывает, даже бабушки с палочками ковыляют, потому что нормальный светофор далеко», — прокомментировала Екатерина Моторина. Еще часть пользователей высказалась, что переход нужен возле супермаркета «Метрополис». «Иногда выйдешь со Свердлова по Сухэ-Батора, и тебе надо в Метрополис или Сбербанк, приходится крюк делать», — написала Екатерина Моторина.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросом, планируется ли в указанном месте организация пешеходного перехода. На момент публикации новости ответ не был получен.