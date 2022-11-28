У испанских болельщиков на ЧМ в Катаре изъяли флаг «Азова»*

После того, как испанские болельщики развернули флаг полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ), представители Международной федерации футбола (ФИФА) подошли к зрителям матча и изъяли его. Об этом доложил экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля.
«Вчера во время матча Германия — Испания испанскими фанатами был развернут большой флаг Украины, на котором была символика полка „Азов“. Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты», — заявил Зозуля, передает МК.
Матч проходил 28 ноября. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает sport24.
* «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ
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После того, как испанские болельщики развернули флаг полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ), представители Международной федерации футбола (ФИФА) подошли к зрителям матча и изъяли его. Об этом доложил экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля. «Вчера во время матча Германия — Испания испанскими фанатами был развернут большой флаг Украины, на котором была символика полка „Азов“. Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты», — заявил Зозуля, передает МК. Матч проходил 28 ноября. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает sport24. Ранее авторы британской газеты The Times писали о том, что Украина собирается участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Планируется, что Украина примет несколько матчей группового этапа. * «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ