28 ноября 2022

У испанских болельщиков на ЧМ в Катаре изъяли флаг «Азова»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу, матч 2: Египет - Уругвай. Екатеринбург, болельщики сборной уругвая
Испанские болельщики на матче ЧМ-2022 с Германией развернули на своей трибуне флаг полка «Азов»* Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

После того, как испанские болельщики развернули флаг полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ), представители Международной федерации футбола (ФИФА) подошли к зрителям матча и изъяли его. Об этом доложил экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля.

«Вчера во время матча Германия — Испания испанскими фанатами был развернут большой флаг Украины, на котором была символика полка „Азов“. Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты», — заявил Зозуля, передает МК.

Матч проходил 28 ноября. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает sport24.

Ранее авторы британской газеты The Times писали о том, что Украина собирается участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Планируется, что Украина примет несколько матчей группового этапа.

* «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

После того, как испанские болельщики развернули флаг полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ), представители Международной федерации футбола (ФИФА) подошли к зрителям матча и изъяли его. Об этом доложил экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля. «Вчера во время матча Германия — Испания испанскими фанатами был развернут большой флаг Украины, на котором была символика полка „Азов“. Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты», — заявил Зозуля, передает МК. Матч проходил 28 ноября. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает sport24. Ранее авторы британской газеты The Times писали о том, что Украина собирается участвовать в совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Планируется, что Украина примет несколько матчей группового этапа. * «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...