28 ноября 2022

Путин присвоил почетное звание пермскому стоматологу

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Александр Новиков был главным внештатным стоматологом краевого минздрава Фото:

Главврачу пермской краевой стоматологической поликлиники Александру Новикову присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания… „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Новикову Александру Юрьевичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Краевая клиническая стоматологическая поликлиника“», — указано в документе. Также в указе о награждении госнаградами, подписанном президентом, говорится о присвоении званий заслуженного врача России, заслуженного юриста РФ, деятеля искусств, работника культуры, художника. Орденами почета и медалями за заслуги перед Отечеством наградили сотрудников судебной системы.

Александр Новиков окончил пермский мединститут в 1986 году. Был главным внештатный стоматологом минздрава Пермского края, ранее награжден медалью «Отличник стоматологии», орденами «За заслуги перед стоматологией». В 2017 году победил в региональном конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».

Александр Новиков имеет также почетную грамоту Минздрава РФ

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Главврачу пермской краевой стоматологической поликлиники Александру Новикову присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетные звания… „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Новикову Александру Юрьевичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Краевая клиническая стоматологическая поликлиника“», — указано в документе. Также в указе о награждении госнаградами, подписанном президентом, говорится о присвоении званий заслуженного врача России, заслуженного юриста РФ, деятеля искусств, работника культуры, художника. Орденами почета и медалями за заслуги перед Отечеством наградили сотрудников судебной системы. Александр Новиков окончил пермский мединститут в 1986 году. Был главным внештатный стоматологом минздрава Пермского края, ранее награжден медалью «Отличник стоматологии», орденами «За заслуги перед стоматологией». В 2017 году победил в региональном конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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