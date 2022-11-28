Путин присвоил почетное звание пермскому стоматологу

Главврачу пермской краевой стоматологической поликлиники Александру Новикову присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетные звания… „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Новикову Александру Юрьевичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Краевая клиническая стоматологическая поликлиника“», — указано в документе. Также в указе о награждении госнаградами, подписанном президентом, говорится о присвоении званий заслуженного врача России, заслуженного юриста РФ, деятеля искусств, работника культуры, художника. Орденами почета и медалями за заслуги перед Отечеством наградили сотрудников судебной системы.
Александр Новиков окончил пермский мединститут в 1986 году. Был главным внештатный стоматологом минздрава Пермского края, ранее награжден медалью «Отличник стоматологии», орденами «За заслуги перед стоматологией». В 2017 году победил в региональном конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».
Александр Новиков имеет также почетную грамоту Минздрава РФ
Сайт пермской региональной ассоциации стоматологов
Главврачу пермской краевой стоматологической поликлиники Александру Новикову присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетные звания… „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Новикову Александру Юрьевичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Краевая клиническая стоматологическая поликлиника“», — указано в документе. Также в указе о награждении госнаградами, подписанном президентом, говорится о присвоении званий заслуженного врача России, заслуженного юриста РФ, деятеля искусств, работника культуры, художника. Орденами почета и медалями за заслуги перед Отечеством наградили сотрудников судебной системы. Александр Новиков окончил пермский мединститут в 1986 году. Был главным внештатный стоматологом минздрава Пермского края, ранее награжден медалью «Отличник стоматологии», орденами «За заслуги перед стоматологией». В 2017 году победил в региональном конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».