Путин присвоил почетное звание пермскому стоматологу

Александр Новиков был главным внештатным стоматологом краевого минздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главврачу пермской краевой стоматологической поликлиники Александру Новикову присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания… „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Новикову Александру Юрьевичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края „Краевая клиническая стоматологическая поликлиника“», — указано в документе. Также в указе о награждении госнаградами, подписанном президентом, говорится о присвоении званий заслуженного врача России, заслуженного юриста РФ, деятеля искусств, работника культуры, художника. Орденами почета и медалями за заслуги перед Отечеством наградили сотрудников судебной системы.

Александр Новиков окончил пермский мединститут в 1986 году. Был главным внештатный стоматологом минздрава Пермского края, ранее награжден медалью «Отличник стоматологии», орденами «За заслуги перед стоматологией». В 2017 году победил в региональном конкурсе «Врач года» в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».