Терапевт продостерег от попыток поднять иммунитет витаминами

29 ноября 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

Врач-терапевт Водовозов призвал не стремиться к «мощному» иммунитету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Попытки повысить иммунитет с помощью витаминов и лекарств не пойдут на пользу организму. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. По его словам, желание добиться «мощного иммунного ответа» может обернуться печальными последствиями. «Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция. Цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет. Лучше всего эту [иммунную] систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет», — рассказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik. Он уточнил, что на иммунитет негативно влияет переедание, чрезмерные стрессы и недосып. По словам врача, иммунной системе можно помочь, устранив эти факторы. Специалист отметил, что для поддержания здоровья достаточно обычной пешей ежедневной прогулки. Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о том, что делать, если хочется остаться бодрым в ноябрьскую погоду при коротком световом дне. Специалист посоветовала больше спать и свести к минимуму выполнение дел перед сном.

Попытки повысить иммунитет с помощью витаминов и лекарств не пойдут на пользу организму. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, токсиколог и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. По его словам, желание добиться «мощного иммунного ответа» может обернуться печальными последствиями. «Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, — это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция. Цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет. Лучше всего эту [иммунную] систему не трогать. К счастью, она на наши поползновения обычно не реагирует. Мы можем пить все что угодно, но на иммунитет это не повлияет», — рассказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik. Он уточнил, что на иммунитет негативно влияет переедание, чрезмерные стрессы и недосып. По словам врача, иммунной системе можно помочь, устранив эти факторы. Специалист отметил, что для поддержания здоровья достаточно обычной пешей ежедневной прогулки. Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о том, что делать, если хочется остаться бодрым в ноябрьскую погоду при коротком световом дне. Специалист посоветовала больше спать и свести к минимуму выполнение дел перед сном.