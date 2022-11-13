Врач рассказала, как остаться бодрым в ноябрьскую погоду

Чтобы не испытывать нехватку сил в осенний и зимний период, необходимо свести к минимуму выполнение вечерних планов и пораньше ложиться спать. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ярцева.
Диетолог отметила, что в нынешнюю пору организму достаточно тяжело работать. «Поэтому ложиться нужно хотя бы в 22:00, а утром, проснувшись бодрым, хорошо бы делать зарядку», — передает слова Ярцевой NEWS.ru. Она добавила, что только при регулярном выполнении такого режима можно сохранить бодрость и позитивный настрой в холода и короткий световой день.
Врач также порекомендовала перейти на более легкий режим жизни. По словам Ярцевой, необходимо разнообразно питаться, добавлять в свой рацион фрукты и овощи. Также диетолог посоветовала пить в течение дня больше воды.
Эксперт считает, что не нужно мучить себя слишком тяжелыми рабочими проектами и изнурительными тренировками. Именно так человек сможет сохранить физическое и ментальное здоровье.
Ранее Ярцева поделилась, какие прививки следует сделать в преддверии осени. Желательно привиться против коронавируса, гриппа, а также пневмококка. Также она заявила, что в России людям необязательно готовить себя к осени, так как в российских климатических условиях всегда были перепады температур, что не сказывалось на организме.
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Чтобы не испытывать нехватку сил в осенний и зимний период, необходимо свести к минимуму выполнение вечерних планов и пораньше ложиться спать. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ярцева. Диетолог отметила, что в нынешнюю пору организму достаточно тяжело работать. «Поэтому ложиться нужно хотя бы в 22:00, а утром, проснувшись бодрым, хорошо бы делать зарядку», — передает слова Ярцевой NEWS.ru. Она добавила, что только при регулярном выполнении такого режима можно сохранить бодрость и позитивный настрой в холода и короткий световой день. Врач также порекомендовала перейти на более легкий режим жизни. По словам Ярцевой, необходимо разнообразно питаться, добавлять в свой рацион фрукты и овощи. Также диетолог посоветовала пить в течение дня больше воды. Эксперт считает, что не нужно мучить себя слишком тяжелыми рабочими проектами и изнурительными тренировками. Именно так человек сможет сохранить физическое и ментальное здоровье. Ранее Ярцева поделилась, какие прививки следует сделать в преддверии осени. Желательно привиться против коронавируса, гриппа, а также пневмококка. Также она заявила, что в России людям необязательно готовить себя к осени, так как в российских климатических условиях всегда были перепады температур, что не сказывалось на организме.