Врач рассказала, как остаться бодрым в ноябрьскую погоду

Терапевт Ярцева посоветовала больше спать в конце осени

Нужно ложиться спать в 22:00, а утром делать зарядку, заявила Ярцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы не испытывать нехватку сил в осенний и зимний период, необходимо свести к минимуму выполнение вечерних планов и пораньше ложиться спать. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ярцева.

Диетолог отметила, что в нынешнюю пору организму достаточно тяжело работать. «Поэтому ложиться нужно хотя бы в 22:00, а утром, проснувшись бодрым, хорошо бы делать зарядку», — передает слова Ярцевой NEWS.ru . Она добавила, что только при регулярном выполнении такого режима можно сохранить бодрость и позитивный настрой в холода и короткий световой день.

Врач также порекомендовала перейти на более легкий режим жизни. По словам Ярцевой, необходимо разнообразно питаться, добавлять в свой рацион фрукты и овощи. Также диетолог посоветовала пить в течение дня больше воды.

Эксперт считает, что не нужно мучить себя слишком тяжелыми рабочими проектами и изнурительными тренировками. Именно так человек сможет сохранить физическое и ментальное здоровье.

Ранее Ярцева поделилась, какие прививки следует сделать в преддверии осени. Желательно привиться против коронавируса, гриппа, а также пневмококка. Также она заявила, что в России людям необязательно готовить себя к осени, так как в российских климатических условиях всегда были перепады температур, что не сказывалось на организме.