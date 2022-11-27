Австрийский полковник: Украине осталось несколько недель до полного погружения в темноту

Если Запад не окажет соответствующую поддержку Украине, то страна через несколько недель может погрузиться в полную темноту. Такое мнение высказал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.
«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, потому что больше не будет работать критически важная инфраструктура», — рассказал военный эксперт в интервью ZDF. Он отметил, что Запад недооценил возможности Москвы.
Маркус Райснер добавил, что причина неудач Украины в том, что на начальном этапе российские военные уничтожили треть всех систем ПВО. «Затем Киев задействовал противовоздушную оборону для обеспечения безопасности своих наступлений», — продолжил полковник. Таким образом, «у Украины почти не осталось систем для самообороны», даже несмотря на масштабные поставки западного вооружения, заключил он.
Ранее сообщалось, что с целью лишить ВСУ возможности переброски резервов, западного вооружения и боеприпасов, Россия приступила к массированным ракетным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины. Одна из крупнейших атак произошла 15 ноября, когда многие города остались без света. В результате ракетной атаки 23 ноября в Киеве и ряде областей было приостановлено водоснабжение. Позже военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что действия России заставят Украину сесть за стол переговоров.
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Если Запад не окажет соответствующую поддержку Украине, то страна через несколько недель может погрузиться в полную темноту. Такое мнение высказал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, потому что больше не будет работать критически важная инфраструктура», — рассказал военный эксперт в интервью ZDF. Он отметил, что Запад недооценил возможности Москвы. Маркус Райснер добавил, что причина неудач Украины в том, что на начальном этапе российские военные уничтожили треть всех систем ПВО. «Затем Киев задействовал противовоздушную оборону для обеспечения безопасности своих наступлений», — продолжил полковник. Таким образом, «у Украины почти не осталось систем для самообороны», даже несмотря на масштабные поставки западного вооружения, заключил он. Ранее сообщалось, что с целью лишить ВСУ возможности переброски резервов, западного вооружения и боеприпасов, Россия приступила к массированным ракетным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины. Одна из крупнейших атак произошла 15 ноября, когда многие города остались без света. В результате ракетной атаки 23 ноября в Киеве и ряде областей было приостановлено водоснабжение. Позже военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что действия России заставят Украину сесть за стол переговоров.