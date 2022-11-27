Австрийский полковник: Украине осталось несколько недель до полного погружения в темноту

28 ноября 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Без поддержки Запада Украина скоро погрузится в полную темноту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Запад не окажет соответствующую поддержку Украине, то страна через несколько недель может погрузиться в полную темноту. Такое мнение высказал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, потому что больше не будет работать критически важная инфраструктура», — рассказал военный эксперт в интервью ZDF . Он отметил, что Запад недооценил возможности Москвы. Маркус Райснер добавил, что причина неудач Украины в том, что на начальном этапе российские военные уничтожили треть всех систем ПВО. «Затем Киев задействовал противовоздушную оборону для обеспечения безопасности своих наступлений», — продолжил полковник. Таким образом, «у Украины почти не осталось систем для самообороны», даже несмотря на масштабные поставки западного вооружения, заключил он. Ранее сообщалось, что с целью лишить ВСУ возможности переброски резервов, западного вооружения и боеприпасов, Россия приступила к массированным ракетным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины. Одна из крупнейших атак произошла 15 ноября, когда многие города остались без света. В результате ракетной атаки 23 ноября в Киеве и ряде областей было приостановлено водоснабжение. Позже военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что действия России заставят Украину сесть за стол переговоров.

Если Запад не окажет соответствующую поддержку Украине, то страна через несколько недель может погрузиться в полную темноту. Такое мнение высказал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, потому что больше не будет работать критически важная инфраструктура», — рассказал военный эксперт в интервью ZDF. Он отметил, что Запад недооценил возможности Москвы. Маркус Райснер добавил, что причина неудач Украины в том, что на начальном этапе российские военные уничтожили треть всех систем ПВО. «Затем Киев задействовал противовоздушную оборону для обеспечения безопасности своих наступлений», — продолжил полковник. Таким образом, «у Украины почти не осталось систем для самообороны», даже несмотря на масштабные поставки западного вооружения, заключил он. Ранее сообщалось, что с целью лишить ВСУ возможности переброски резервов, западного вооружения и боеприпасов, Россия приступила к массированным ракетным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины. Одна из крупнейших атак произошла 15 ноября, когда многие города остались без света. В результате ракетной атаки 23 ноября в Киеве и ряде областей было приостановлено водоснабжение. Позже военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что действия России заставят Украину сесть за стол переговоров.