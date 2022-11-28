FT: европейские страны закупили рекордный объем СПГ

FT: европейские страны за 10 месяцев увеличили импорт СПГ из России на 42%

29 ноября 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Объем поставленного российского сжиженного природного газа составил рекордные 17,8 млрд кубических метров Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейские страны так и не смогли отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) из России, наоборот, Европа только увеличила импорт топлива и закупила рекордный объем в этом году. Об этом сообщил журналист международной деловой газеты Financial Times (FT). Европа импортирует рекордное количество российского газа, что свидетельствует о том, что страны не смогли полностью избавиться от своей зависимости от российского топлива, пишет журналист Financial Times . Отмечается, что импорт российского сжиженного природного газа, который обычно перевозится большими танкерами, вырос более чем на 40% в период с января по октябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года составил рекордные 17,8 млрд кубических метров. Ранее в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) решили исключить российский газ из совместных закупок. Страны-члены выразили желание сократить влияние России на мировой рынок.

Европейские страны так и не смогли отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) из России, наоборот, Европа только увеличила импорт топлива и закупила рекордный объем в этом году. Об этом сообщил журналист международной деловой газеты Financial Times (FT). Европа импортирует рекордное количество российского газа, что свидетельствует о том, что страны не смогли полностью избавиться от своей зависимости от российского топлива, пишет журналист Financial Times. Отмечается, что импорт российского сжиженного природного газа, который обычно перевозится большими танкерами, вырос более чем на 40% в период с января по октябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года составил рекордные 17,8 млрд кубических метров. Ранее в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) решили исключить российский газ из совместных закупок. Страны-члены выразили желание сократить влияние России на мировой рынок.