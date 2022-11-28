28 ноября 2022

«Известия»: больше половины россиян собираются стать богаче в 2023 году

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Женщины более активно настроены на получение дополнительного дохода, сообщает российская газета Фото:

Граждане России из всех регионов собираются стать богаче в следующем году. Об этом сообщает российская газета «Известия», ссылаясь на результаты исследования сервисов по поиску работы «Работа.ру» и «Подработка».

«Согласно результатам исследования, 28% от общего числа тех, кто рассчитывает на рост благосостояния, полагаются на подработку. Повышения доходов в два раза и больше ожидают 14 и 9% респондентов соответственно. Еще 19% планируют увеличить заработок от дополнительной работы на 30—50%. 38% респондентов надеются, что их доход станет больше на 10—30%, тогда как каждый пятый (20%) рассчитывает на прибавку до 10%», — информирует «Известия».

Отмечается, что женщины более оптимистичны в ходе вопросов о росте доходов и более активно настроены на получение дополнительного дохода за счет подработки. Также добавили, что в данном опросе приняли участие более 4 000 человек из всех регионов страны.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ известило о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 2023 год могут быть увеличены. Также на официальном сайте Госдумы сообщалось, что в России принят закон о прожиточном минимуме на 2023 год.

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Граждане России из всех регионов собираются стать богаче в следующем году. Об этом сообщает российская газета «Известия», ссылаясь на результаты исследования сервисов по поиску работы «Работа.ру» и «Подработка». «Согласно результатам исследования, 28% от общего числа тех, кто рассчитывает на рост благосостояния, полагаются на подработку. Повышения доходов в два раза и больше ожидают 14 и 9% респондентов соответственно. Еще 19% планируют увеличить заработок от дополнительной работы на 30—50%. 38% респондентов надеются, что их доход станет больше на 10—30%, тогда как каждый пятый (20%) рассчитывает на прибавку до 10%», — информирует «Известия». Отмечается, что женщины более оптимистичны в ходе вопросов о росте доходов и более активно настроены на получение дополнительного дохода за счет подработки. Также добавили, что в данном опросе приняли участие более 4 000 человек из всех регионов страны. Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ известило о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 2023 год могут быть увеличены. Также на официальном сайте Госдумы сообщалось, что в России принят закон о прожиточном минимуме на 2023 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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