Илон Маск назвал себя борцом за будущее человечества

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ведет борьбу за будущее цивилизации. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Это битва за будущее цивилизации», — заявил Маск в соцсети. По словам бизнесмена, если в США будет потеряна свобода слова, то впереди американский народ ждет только тирания.
Ранее стало известно о приобретении Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Позже он выступил против онлайн-цензуры в США, передает RT.
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ведет борьбу за будущее цивилизации. Об этом он написал у себя в Twitter. «Это битва за будущее цивилизации», — заявил Маск в соцсети. По словам бизнесмена, если в США будет потеряна свобода слова, то впереди американский народ ждет только тирания. Ранее стало известно о приобретении Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Позже он выступил против онлайн-цензуры в США, передает RT.