28 ноября 2022

Илон Маск назвал себя борцом за будущее человечества

Илон Маск заявил, что ведет «битву за будущее цивилизации»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Если в США пропадет свобода слова, американцев будет ждать лишь тирания, заявил Маск Фото:

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ведет борьбу за будущее цивилизации. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Это битва за будущее цивилизации», — заявил Маск в соцсети. По словам бизнесмена, если в США будет потеряна свобода слова, то впереди американский народ ждет только тирания.

Ранее стало известно о приобретении Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Позже он выступил против онлайн-цензуры в США, передает RT.

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ведет борьбу за будущее цивилизации. Об этом он написал у себя в Twitter. «Это битва за будущее цивилизации», — заявил Маск в соцсети. По словам бизнесмена, если в США будет потеряна свобода слова, то впереди американский народ ждет только тирания. Ранее стало известно о приобретении Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Позже он выступил против онлайн-цензуры в США, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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