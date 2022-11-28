Илон Маск назвал себя борцом за будущее человечества Илон Маск заявил, что ведет «битву за будущее цивилизации» 29 ноября 2022 в 08:41 Размер текста - 17 + Если в США пропадет свобода слова, американцев будет ждать лишь тирания, заявил Маск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ведет борьбу за будущее цивилизации. Об этом он написал у себя в Twitter. «Это битва за будущее цивилизации», — заявил Маск в соцсети. По словам бизнесмена, если в США будет потеряна свобода слова, то впереди американский народ ждет только тирания. Ранее стало известно о приобретении Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Позже он выступил против онлайн-цензуры в США, передает RT. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что ведет борьбу за будущее цивилизации. Об этом он написал у себя в Twitter. «Это битва за будущее цивилизации», — заявил Маск в соцсети. По словам бизнесмена, если в США будет потеряна свобода слова, то впереди американский народ ждет только тирания. Ранее стало известно о приобретении Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Позже он выступил против онлайн-цензуры в США, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям