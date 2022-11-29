Арестович пообещал, что Украина «заберет» Крым через полгода

Арестович назвал Крым уязвимым Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассчитывает на взятие Крыма ВСУ в течение полугода. Об этом он заявил в эфире ФЕЙГИН LIVE.

«Ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно… Там весь этот Крым — это Крымский мост, который и так уже не очень», — заявил политик во время эфира . Арестович таким образом комментировал заявления советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Советник президента также сказал, что полуостров якобы очень уязвим.

Ранее Подоляк заявил, что через полгода посетит набережную Ялты в Крыму, который уже будет захвачен Украиной. Позже вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сказал, что советник офиса Зеленского сможет посетить Крым только в автозаке, сообщает RT.

Аналитик Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков назвал «кровавыми» и трудными попытки ВСУ завоевать полуостров. Он отметил, что украинцам вряд ли стоит рассчитывать на поддержку Запада.