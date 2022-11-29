Арестович пообещал, что Украина «заберет» Крым через полгода

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, летний отдых, Судак
Арестович назвал Крым уязвимым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассчитывает на взятие Крыма ВСУ в течение полугода. Об этом он заявил в эфире ФЕЙГИН LIVE.

«Ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно… Там весь этот Крым — это Крымский мост, который и так уже не очень», — заявил политик во время эфира. Арестович таким образом комментировал заявления советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Советник президента также сказал, что полуостров якобы очень уязвим.

Ранее Подоляк заявил, что через полгода посетит набережную Ялты в Крыму, который уже будет захвачен Украиной. Позже вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сказал, что советник офиса Зеленского сможет посетить Крым только в автозаке, сообщает RT.

Аналитик Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков назвал «кровавыми» и трудными попытки ВСУ завоевать полуостров. Он отметил, что украинцам вряд ли стоит рассчитывать на поддержку Запада.

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Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассчитывает на взятие Крыма ВСУ в течение полугода. Об этом он заявил в эфире ФЕЙГИН LIVE. «Ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если все сделать правильно… Там весь этот Крым — это Крымский мост, который и так уже не очень», — заявил политик во время эфира. Арестович таким образом комментировал заявления советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Советник президента также сказал, что полуостров якобы очень уязвим. Ранее Подоляк заявил, что через полгода посетит набережную Ялты в Крыму, который уже будет захвачен Украиной. Позже вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сказал, что советник офиса Зеленского сможет посетить Крым только в автозаке, сообщает RT. Аналитик Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков назвал «кровавыми» и трудными попытки ВСУ завоевать полуостров. Он отметил, что украинцам вряд ли стоит рассчитывать на поддержку Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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