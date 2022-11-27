Украинский аналитик разрушил надежды Киева на возвращение Крыма

Аналитик Белесков предупредил Зеленского о последствиях возвращения Крыма

27 ноября 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Белесков предупредил киевских властей о последствиях возращения Крыма Украине Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Попытки Украины вернуть Крым будут «кровавыми» и трудными, на западную поддержку вряд ли можно рассчитывать. Об этом заявил аналитик Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков. «Президент Украины [Владимир Зеленский], возможно, загоняет себя в угол. Попытка вернуть Крым под украинское правление будет дорогостоящим военным мероприятием и приведет к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть», — передает англоязычный журнал The Economist мнение эксперта. Отмечается, что в одном из своих последних интервью Зеленский подтвердил свою цель «вернуть утраченные земли». Бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины Михаил Забродский предупредил, что операция по «возвращению Крыма» планировалась Киевом на 2023 год. Ранее эксперт по международным отношениям Самид Баша говорил о том, что в интересах Украины было бы отказаться от попыток вернуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. По его словам, «неразумное» киевское политическое руководство «ничего не видит дальше своего стремления» вернуть эти земли.

Попытки Украины вернуть Крым будут «кровавыми» и трудными, на западную поддержку вряд ли можно рассчитывать. Об этом заявил аналитик Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков. «Президент Украины [Владимир Зеленский], возможно, загоняет себя в угол. Попытка вернуть Крым под украинское правление будет дорогостоящим военным мероприятием и приведет к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть», — передает англоязычный журнал The Economist мнение эксперта. Отмечается, что в одном из своих последних интервью Зеленский подтвердил свою цель «вернуть утраченные земли». Бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины Михаил Забродский предупредил, что операция по «возвращению Крыма» планировалась Киевом на 2023 год. Ранее эксперт по международным отношениям Самид Баша говорил о том, что в интересах Украины было бы отказаться от попыток вернуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. По его словам, «неразумное» киевское политическое руководство «ничего не видит дальше своего стремления» вернуть эти земли.