28 ноября 2022

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился гараж и загорелся дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС с главами городов и районов. Челябинск., снег, пожарная машина, огонь, учения мчс
Пожарные справились с открытым горением Фото:

В Магнитогорске 29 ноября взрыв газового оборудования автомобиля разрушил дом и примыкающий к нему гараж. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, при взрыве никто не пострадал.

«По предварительным данным произошла разгерметизация газового оборудования легкового автомобиля, расположенного в гараже, пристроенного к дому. В результате произошло частичное обрушение гаража, загорелся дом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Там отметили, что сотрудники ведомства оперативно ликвидировали открытое горения. Профессионализм пожарных позволил избежать жертв.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС региона организовали тушение 15 техногенных пожаров. Также четыре раза их привлекали для помощи в ДТП.

От взрыва загорелся дом
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Фото:
Сотрудники ГУ МЧС по региону ликвидировали открытое горение
Фото:

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В Магнитогорске 29 ноября взрыв газового оборудования автомобиля разрушил дом и примыкающий к нему гараж. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, при взрыве никто не пострадал. «По предварительным данным произошла разгерметизация газового оборудования легкового автомобиля, расположенного в гараже, пристроенного к дому. В результате произошло частичное обрушение гаража, загорелся дом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. Там отметили, что сотрудники ведомства оперативно ликвидировали открытое горения. Профессионализм пожарных позволил избежать жертв. Всего за прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС региона организовали тушение 15 техногенных пожаров. Также четыре раза их привлекали для помощи в ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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