Пожарные справились с открытым горением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске 29 ноября взрыв газового оборудования автомобиля разрушил дом и примыкающий к нему гараж. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, при взрыве никто не пострадал.

«По предварительным данным произошла разгерметизация газового оборудования легкового автомобиля, расположенного в гараже, пристроенного к дому. В результате произошло частичное обрушение гаража, загорелся дом», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Там отметили, что сотрудники ведомства оперативно ликвидировали открытое горения. Профессионализм пожарных позволил избежать жертв.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС региона организовали тушение 15 техногенных пожаров. Также четыре раза их привлекали для помощи в ДТП.

От взрыва загорелся дом Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области