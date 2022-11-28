Махонин рассказал, как СВО помогла пермским заводам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, благодаря спецоперации, переживают «инвестиционный бум». Об этом он заявил в интервью изданию «Бизнес-класс».
«Текущая ситуация создает уникальные условия для развития этих предприятий. Одна из ключевых задач сейчас — обеспечить бесперебойное выполнение гособоронзаказа. Однозначно могу сказать, что сейчас предприятия ОПК переживают «инвестиционный бум», — сообщил Махонин.
По его словам, в сложившейся ситуации необходимо максимально быстро модернизировать оборонные предприятия Пермского края. Например, разрабатывается план модернизации «Мотовилихинских заводов». Планируется не только модернизация производства, но и строительство новых корпусов, очистных сооружений и инфраструктуры. Модернизация планируется и на «Пермском пороховом заводе», а также ряде других оборонных предприятий.
Ранее URA.RU сообщало, что пять предприятий Пермского края, в том числе входящие в состав оборонно-промышленного комплекса, получат более двух миллиардов рублей на развитие и запуск новых производств. Средства в виде льготных займов предоставят федеральный и региональный фонды промышленности.
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