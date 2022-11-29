«Почта России» нашла способ для россиян покупать товары в Европе

«Почта России»: благодаря «Почта Global» россияне смогут заказывать товары из Европы

29 ноября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Благодаря партнерам «Почты России», россиянам будут доступны зарубежные маркетплейсы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Россияне смогут заказывать товары из европейских магазинов. Это будет возможно после регистрации на сайте «Почта Global». Об этом сообщили в «Почте России». «Воспользоваться новой услугой [заказ товаров из-за рубежа] могут клиенты „Почта Global“, которая является партнером „Почты России“ по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок», — приводит сообщение издание ТАСС. Также уточняется, что россиянам будут доступны такие маркетплейсы, как Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а также Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и другие. После начала спецоперации, многие иностранные бренды ушли из России. Так, английский онлайн-магазин ASOS покинул российский рынок, забрав с собой деньги клиентов из РФ, передает Пятый канал.

Россияне смогут заказывать товары из европейских магазинов. Это будет возможно после регистрации на сайте «Почта Global». Об этом сообщили в «Почте России». «Воспользоваться новой услугой [заказ товаров из-за рубежа] могут клиенты „Почта Global“, которая является партнером „Почты России“ по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок», — приводит сообщение издание ТАСС. Также уточняется, что россиянам будут доступны такие маркетплейсы, как Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а также Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и другие. После начала спецоперации, многие иностранные бренды ушли из России. Так, английский онлайн-магазин ASOS покинул российский рынок, забрав с собой деньги клиентов из РФ, передает Пятый канал.