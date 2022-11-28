В Свердловской области не хватает 300 врачей

29 ноября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Свердловской области не хватает 302 врача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская область испытывает дефицит медицинских кадров. Региону не хватает 302 врача. Об этом URA.RU рассказали в региональном минздраве. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции. «В 2022 году осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ. Согласно расчету, дефицит во врачебных кадрах по Свердловской области составляет 302 врача, с учетом профицита по некоторым специальностям», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области наблюдается острая нехватка детских врачей. Средняя зарплата педиатра в регионе — 50 204 рубля. Кроме всего, в области дефицит врачей-травматологов.

Свердловская область испытывает дефицит медицинских кадров. Региону не хватает 302 врача. Об этом URA.RU рассказали в региональном минздраве. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции. «В 2022 году осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ. Согласно расчету, дефицит во врачебных кадрах по Свердловской области составляет 302 врача, с учетом профицита по некоторым специальностям», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области наблюдается острая нехватка детских врачей. Средняя зарплата педиатра в регионе — 50 204 рубля. Кроме всего, в области дефицит врачей-травматологов.