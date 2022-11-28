28 ноября 2022

В Свердловской области не хватает 300 врачей

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Свердловской области не хватает 302 врача Фото:

Свердловская область испытывает дефицит медицинских кадров. Региону не хватает 302 врача. Об этом URA.RU рассказали в региональном минздраве. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции.

«В 2022 году осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ. Согласно расчету, дефицит во врачебных кадрах по Свердловской области составляет 302 врача, с учетом профицита по некоторым специальностям», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области наблюдается острая нехватка детских врачей. Средняя зарплата педиатра в регионе — 50 204 рубля. Кроме всего, в области дефицит врачей-травматологов.

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Свердловская область испытывает дефицит медицинских кадров. Региону не хватает 302 врача. Об этом URA.RU рассказали в региональном минздраве. Соответсвующий документ имеется в распоряжении редакции. «В 2022 году осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ. Согласно расчету, дефицит во врачебных кадрах по Свердловской области составляет 302 врача, с учетом профицита по некоторым специальностям», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области наблюдается острая нехватка детских врачей. Средняя зарплата педиатра в регионе — 50 204 рубля. Кроме всего, в области дефицит врачей-травматологов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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