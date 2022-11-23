В Свердловской области возник дефицит травматологов

В регионе открыто несколько десятков вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Потребность во врачах-травматологах в Свердловской области составляет порядка 50 человек. Речь идет о государственных медицинских учреждениях. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Свердловской области наблюдается дефицит врачей-травматологов. По моим данным, потребность в медицинских организациях Екатеринбурга составляет 20 специалистов, в регионе — 30-40 врачей. В расчет не берутся частные клиники, которые также испытывают нехватку специалистов», — отметил источник.

По словам собеседника агентства, решение вопроса пока повисло в воздухе. «Дело в том, что обучение на врача — долгий путь. Соответственно, выпустить за короткий период того или иногда медика — задача невозможная. Пока в региональном минздраве не придумали, что с этой проблемой делать. Есть предложения увеличить в медвузах количество бюджетных мест на тех направлениях, в которых острый дефицит специалистов», — рассказал инсайдер.

Корреспондент URA.RU обратился к открытым источникам информации. Согласно данным сайтов с вакансиями, в Свердловской области размещено 40 предложений на должность врача-травматолога, из них только в Екатеринбурге открыто 20.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там сообщили, что по данным на 1 ноября, в структуре свердловского минздрава работает 270 специалистов. Из них: работает в стационаре — 165, в поликлинике — 105. На вопрос, сколько требуется травматологов в регионе, в минздраве не ответили. В ведомстве затребовали официальный запрос. Документ направлен в свердловский минздрав. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что в Свердловской области наблюдается значительная нехватка детских врачей. Уровень средней заработной платы педиатра в Свердловской области — 50 204 рубля.