В тюменском правительстве готовят крупный проект для муниципалитетов

Тюменское правительство подготовит масштабный проект для муниципалитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Тюменской области разработают проект для развития брендов муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству региона. По его словам, медийное начало этой кампании уже положено.

«Все поняли расставленные губернатором акценты [во время ежегодного послания Тюменской областной думе]: привлекать инвестиции в регион нужно всеми путями, в том числе и брендированием своих территорий. За работу по созданию брендовых проектов изначально возьмется инвестиционное агентство Тюменской области. Однако не исключено, что у других политиков правительства тоже появится желание в это включиться», — рассказал собеседник агентства.

По информации источника из правительства, инвестиционное агентство региона уже дало старт большой кампании. «На данный момент агентство готовит встречу с местными предпринимателями и муниципальными чиновниками. Дан официальный анонс, прийти может любой желающий», — сообщает источник.

По словам собеседника URA.RU, именно из бизнесменов и чиновников, которые будут участвовать в обсуждениях, в дальнейшем могут создать рабочую группу правительственного проекта. В эту рабочую группу, по его мнению, могут войти депутаты Тюменской областной думы.

Ранее URA.RU сообщало что губернатор Александр Моор предложил сделать Ялуторовск блинной столицей России. По мнению главы региона, такое брендирование районов поможет им развиваться.